幫製造業過「關」！薪資差額補貼每人最高5460元 明年1月15日開放申請
鉅亨網記者張韶雯 台北
經濟部產業發展署今 (29) 日表示，為因應國際情勢變動、美國對等關稅及匯率波動對國內製造業營運造成的衝擊，特別與勞動部合作推動「115 年製造業最低工資補貼」，營業額較前一年度同期減少達 10% 以上者即可申請，提供受衝擊的製造業者薪資差額補貼，旨在最低工資調漲後，自明年 1 月 15 日即可申請，為期六佪月，每位全職員工每人最高可補貼 5460 元，部分工時員工最高則為 2880 元。
根據勞動部先前審議決議，自 115 年 1 月 1 日起，每月最低工資將由 28590 元調升至 29500 元，時薪則由 190 元調整至 196 元。為緩解產業壓力，政府由特別預算中編列 20 億元，委託經濟部產業發展署辦理補貼作業，並於今日正式公告最低工資補貼作業要點。
本次補貼對象為依法辦理登記且具製造業稅籍之事業。申請門檻為 114 年 5 及 6 月至 115 年 3 及 4 月間，任一期（兩個月）營業額較前一年度同期減少達 10% 以上者。補貼標準分為：全職員工每人每月補貼 910 元，部分工時員工每人每月補貼 480 元，補貼期間最高為 6 個月。換算下來，全職員工每人最高可補貼 5460 元，部分工時員工最高則為 2880 元。
受理期間自 115 年 1 月 15 日起至 115 年 6 月 30 日止，若經費用罄則提前結束。申請程序全面採線上登記，業者需準備申請書（含基本資料與投保證號）及公司存摺影本，即可至經濟部產業競爭力發展中心網站辦理。
