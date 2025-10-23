悲觀情緒壓不住美股漲勢！Tom Lee：標普500指數今年底將至少漲至7000點

‌



Lee 認為，這種悲觀源自於 1990、2008、2022 年熊市時期的情緒慣性，但基本面強勁支撐市場。標普 500 成分股第三季財報有 84% 企業超出預期，摩根大通、高盛等銀行股表現穩健。

Lee 還提到未來 12 個月的催化劑有聯準會 (Fed) 寬鬆週期、AI 提升大型股獲利可見度，以及連 32 月萎縮的 ISM 製造業指數復甦。他認為，投資不足的投資人將被迫入場，「年底前會有一場追逐行動」。