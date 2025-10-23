search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

悲觀情緒壓不住美股漲勢！Tom Lee：標普500指數今年底將至少漲至7000點

鉅亨網編譯陳韋廷


華爾街知名多頭、摩根大通前首席股票策略師 Tom Lee 周三 (22 日) 將 2025 年股市定義為「最令人討厭的 V 型反彈」。

cover image of news article
悲觀情緒壓不住美股漲勢！Tom Lee：標普500指數今年底將至少漲至7000點（圖：Shutterstock）

現為 Fundstrat Global Advisors 研究主管的 Lee 表示，目前投資人陷入罕見悲觀。


根據美國散戶投資人協會 (AAII) 最新調查，美股看空者多於看多者，為今年主要趨勢，但標普 500 指數(INX) 今年已累計上漲 13%，呈現「情緒熊市、走勢牛市」的矛盾格局。

Lee 認為，這種悲觀源自於 1990、2008、2022 年熊市時期的情緒慣性，但基本面強勁支撐市場。標普 500 成分股第三季財報有 84% 企業超出預期，摩根大通、高盛等銀行股表現穩健。

Lee 總結說，「恐慌情緒與獲利彈性的對沖」，為市場衝高提供動力。

對於後市，Lee 預測標普 500 指數今年底至少觸及 7000 點，並稱「這個目標仍保守」。

Lee 還提到未來 12 個月的催化劑有聯準會 (Fed) 寬鬆週期、AI 提升大型股獲利可見度，以及連 32 月萎縮的 ISM 製造業指數復甦。他認為，投資不足的投資人將被迫入場，「年底前會有一場追逐行動」。

文章標籤

標普500Tom Lee美股恐慌情緒牛市熊市

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006699.43-0.53%
美元指數98.9980.10%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty