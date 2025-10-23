悲觀情緒壓不住美股漲勢！Tom Lee：標普500指數今年底將至少漲至7000點
鉅亨網編譯陳韋廷
華爾街知名多頭、摩根大通前首席股票策略師 Tom Lee 周三 (22 日) 將 2025 年股市定義為「最令人討厭的 V 型反彈」。
現為 Fundstrat Global Advisors 研究主管的 Lee 表示，目前投資人陷入罕見悲觀。
根據美國散戶投資人協會 (AAII) 最新調查，美股看空者多於看多者，為今年主要趨勢，但標普 500 指數(INX) 今年已累計上漲 13%，呈現「情緒熊市、走勢牛市」的矛盾格局。
Lee 認為，這種悲觀源自於 1990、2008、2022 年熊市時期的情緒慣性，但基本面強勁支撐市場。標普 500 成分股第三季財報有 84% 企業超出預期，摩根大通、高盛等銀行股表現穩健。
Lee 總結說，「恐慌情緒與獲利彈性的對沖」，為市場衝高提供動力。
對於後市，Lee 預測標普 500 指數今年底至少觸及 7000 點，並稱「這個目標仍保守」。
Lee 還提到未來 12 個月的催化劑有聯準會 (Fed) 寬鬆週期、AI 提升大型股獲利可見度，以及連 32 月萎縮的 ISM 製造業指數復甦。他認為，投資不足的投資人將被迫入場，「年底前會有一場追逐行動」。
