鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-23 14:00

‌



過去在美國點購兒童餐，可能只是一種簡單、懷舊的樂趣，但如今，它卻預示著一個令人不安的趨勢——成人餐的價格高得離譜，而這種現象也被稱為「快樂餐指標」(Happy Meal Indicator)。

「快樂餐指標」亮警訊 反映低收入家庭承受巨大經濟壓力(圖:shutterstock)

一項由 Lightspeed 進行的最新調查結果顯示，有 44% 的成年人表示，曾點購兒童餐自用。其中近三分之一的受訪者指出，做出這一選擇的原因，是兒童餐價格更符合預算、更親民。

‌



食物價格高漲，是造成這股趨勢的關鍵因素。根據消費者物價指數 (CPI) 追蹤的數據，過去一年，外食成本已上漲 3.9%。其中，全方位服務的餐點價格上漲 4.6%，而包括速食在內的有限服務選項則上漲 3.2%。

即使是居家食物，價格也比去年上漲 2.7%，尤其動物性蛋白質 (肉類、魚類和雞蛋) 類別漲幅驚人，高達 5.6%。

食物價格高昂是由多重經濟因素共同作用形成的「完美風暴」。價格自 COVID-19 疫情期間上漲後，從未回落。不斷上漲的燃料成本、惡劣的天氣事件、國際衝突以及農業危機，都加劇了價格壓力。

儘管 CPI 已從 2022 年 8% 的 40 年高點回落，但自 2019 年 (疫情爆發前的完整一年) 以來，整體 CPI 仍上漲了 26.7%。

隨著食物價格成為民眾預算中的沉重負擔，其他生活必需品的成本也飆升，例如醫療費用上漲 4.2%，住房上漲 3.6%。

這些趨勢對低收入家庭的打擊最為嚴重。根據美國農業部 (USDA) 經濟研究服務處的數據，收入最低的五分之一家庭，約將 33% 的收入用於食物；而中等收入家庭的食物支出約佔收入的 14%。

食物價格愈高，資源有限的家庭維持食物安全的難度就愈大。美國農業部最新數據顯示，在 2023 年，美國有 1,800 萬戶家庭面臨食物不安全問題 (食物品質較差或供應不穩定)。這占全國人口的 13.5%，高於 2022 年的 12.8%。