〈TSIA年會〉童子賢：台灣科技產業在政策做出正確抉擇 使台廠較日韓更具優勢
鉅亨網記者劉玟妤 新竹
和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (23) 日出席台灣半導體產業協會年會，會後接受媒體訪問，談到台灣科技產業的優勢，指出台灣科技產業因在政策與人才上有正確抉擇，因此使得台灣科技產業近年較日本與韓國更為強勢。
童子賢表示，台灣產業早期成功引進多位「鳳凰」，包括台積電 (2330-TW) 創辦人張忠謀、清華大學教授林本堅、廣達 (2382-TW) 董事長林百里以及副董事長梁次震等海外菁英。此外，宏碁 (2353-TW) 創辦人施振榮在創業以來，已經累積大量優秀人才，都為台灣半導體與科技產業的優勢奠定根基。
童子賢進一步指出，當年產業政策的決定也相當不錯，倘若模仿日本的重工業結構，抑或是韓國的模式，最近 10 年可能就會很辛苦。
童子賢說明，鋼鐵、造船、汽車等產業因中國市場內卷問題，使得這幾項產業在對衝的情況下，近幾年都相當辛苦。
整體而言，童子賢認為台灣在產業政策及人才皆做出正確的選擇，種種因素加總起來，讓台灣產業的優勢在最近 10 幾年來陸續開花結果，且較日本與韓國更為強勢，並期許台灣產業的優勢可以長長久久。
此外，根據外媒報導，美國總統川普正考慮限制對中國出口大量由軟體驅動的產品，包含筆電、噴射引擎等，藉此報復中國的稀土出口限制。
針對中美之間的交鋒，童子賢感慨的說「二戰後基本上是地球村的世界，如果全世界要用互相卡的方式，會卡不完。」
童子賢指出，所有的產業，從鋼鐵、化工、農業到數位等，都是彼此合作的結晶，沒有產業可以不透過國際合作就能達成。他並認為，中美雙方每隔一陣子就會有新的招數，期待下個月不要再有「新的卡的東西」，免得台灣老是覺得卡卡的。
