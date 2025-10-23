〈TSIA年會〉童子賢：台灣科技產業在政策做出正確抉擇 使台廠較日韓更具優勢

鉅亨網記者劉玟妤 新竹 2025-10-23 16:33

和碩 (4938-TW) 董事長童子賢今 (23) 日出席台灣半導體產業協會年會，會後接受媒體訪問，談到台灣科技產業的優勢，指出台灣科技產業因在政策與人才上有正確抉擇，因此使得台灣科技產業近年較日本與韓國更為強勢。

童子賢：台灣科技產業在政策做出正確抉擇，使台廠較日韓更具優勢。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

童子賢進一步指出，當年產業政策的決定也相當不錯，倘若模仿日本的重工業結構，抑或是韓國的模式，最近 10 年可能就會很辛苦。

童子賢說明，鋼鐵、造船、汽車等產業因中國市場內卷問題，使得這幾項產業在對衝的情況下，近幾年都相當辛苦。

整體而言，童子賢認為台灣在產業政策及人才皆做出正確的選擇，種種因素加總起來，讓台灣產業的優勢在最近 10 幾年來陸續開花結果，且較日本與韓國更為強勢，並期許台灣產業的優勢可以長長久久。

此外，根據外媒報導，美國總統川普正考慮限制對中國出口大量由軟體驅動的產品，包含筆電、噴射引擎等，藉此報復中國的稀土出口限制。

針對中美之間的交鋒，童子賢感慨的說「二戰後基本上是地球村的世界，如果全世界要用互相卡的方式，會卡不完。」