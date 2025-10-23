鉅亨網編輯林羿君 2025-10-23 10:18

‌



台積電霸主地位鬆動？馬斯克：三星在特斯拉晶片扮更大角色。(圖:shutterstock)

馬斯克 22 日在財報電話會議中指出，三星將與台積電共同分擔特斯拉 AI5 晶片代工工作。他強調：「我需要澄清先前的公開說法，實際上我們會讓台積電與三星同時專注於 AI5 計畫。」

‌



馬斯克解釋稱，這項調整的目標是實現「超額生產」。他明確表示：「我們的明確目標是讓 AI5 晶片供過於求。」他補充說，任何未用於汽車或機器人的過剩晶片，都可以被靈活地部署到公司的資料中心。

特斯拉仰賴這些 AI 晶片來驅動其自駕車功能，以及仍在起步階段的機器人產品線。該公司將這項技術與來自輝達的硬體共同使用。

今年 7 月，馬斯克表示，特斯拉將與三星合作生產下一代 AI6 晶片，雙方簽署了一項價值 165 億美元的協議，被視為三星晶片代工部門的一項重大勝利。

當時，馬斯克表示三星已經在生產上一代的 AI4 晶片，而下一代的 AI6 晶片也將由三星製造。如今，三星的職責範圍已擴展至目前的 AI5 晶片，這表明其在特斯拉未來幾年的產品路線圖中的角色正變得愈發關鍵。