國巨鉭電傳新一波漲價 領軍被動元件族群點火上攻
鉅亨網記者彭昱文 台北
AI 帶動被動元件用量激增，國巨 (2327-TW) 旗下基美 鉭質電容傳出新一波漲價，今 (23) 日早盤衝上亮燈漲停 228.5 元，成交量已突破 10 萬張，華新科 (2492-TW)、越峰 (8121-TW) 等盤中也觸及漲停，族群表現強勢。
根據業界流傳的公告，基美表示，由於聚合物鉭電容器產品線（KO-CAP）在多個關鍵市場領域需求大增，為此也持續快速擴大營運規模，然同時也面臨人力、材料及設備成本上升壓力，因而將針對 T520、T521 和 T530 系列等大型尺寸產品實施價格調整，自 11 月 1 日起生效。
而基美 6 月已向客戶調漲鉭電報價，此次進一步調漲價格，也引發市場關注，由於被動元件近年因產業庫存調整、未見明顯價格變化，但隨著 AI 需求帶動零組件用量大增，後續被動元件是否將迎來新一波漲價循環，也引發關注。
業界人士指出，以電容用量來看，傳統伺服器單機主板約 2000 顆，AI 伺服器 GPU 模組 8 張來看，提升 10 倍到 2 萬顆、如果是 GB200 則將再增 10 倍，來到 20 萬顆，而鉭電需求成長更為強勁。
在漲價題材帶動下，國巨今日股價強漲，也帶旺被動元件族群表現，包括華新科、越峰等盤中觸及漲停，鋁電廠立隆電 (2472-TW) 大漲 9%、子公司立敦 (6175-TW) 也漲逾 7%。
其餘包括凱美 (2375-TW)、大毅 (2375-TW)、鈺邦 (6449-TW)、信昌電 (6173-TW) 以及通路商的日電貿 (3090-TW)、密望實 (8043-TW) 等，也都有 3-4% 的漲幅。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇