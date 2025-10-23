search icon



國巨鉭電傳新一波漲價 領軍被動元件族群點火上攻

鉅亨網記者彭昱文 台北


AI 帶動被動元件用量激增，國巨 (2327-TW) 旗下基美 鉭質電容傳出新一波漲價，今 (23) 日早盤衝上亮燈漲停 228.5 元，成交量已突破 10 萬張，華新科 (2492-TW)、越峰 (8121-TW) 等盤中也觸及漲停，族群表現強勢。

cover image of news article
國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)

根據業界流傳的公告，基美表示，由於聚合物鉭電容器產品線（KO-CAP）在多個關鍵市場領域需求大增，為此也持續快速擴大營運規模，然同時也面臨人力、材料及設備成本上升壓力，因而將針對 T520、T521 和 T530 系列等大型尺寸產品實施價格調整，自 11 月 1 日起生效。


而基美 6 月已向客戶調漲鉭電報價，此次進一步調漲價格，也引發市場關注，由於被動元件近年因產業庫存調整、未見明顯價格變化，但隨著 AI 需求帶動零組件用量大增，後續被動元件是否將迎來新一波漲價循環，也引發關注。

業界人士指出，以電容用量來看，傳統伺服器單機主板約 2000 顆，AI 伺服器 GPU 模組 8 張來看，提升 10 倍到 2 萬顆、如果是 GB200 則將再增 10 倍，來到 20 萬顆，而鉭電需求成長更為強勁。

在漲價題材帶動下，國巨今日股價強漲，也帶旺被動元件族群表現，包括華新科、越峰等盤中觸及漲停，鋁電廠立隆電 (2472-TW) 大漲 9%、子公司立敦 (6175-TW) 也漲逾 7%。

其餘包括凱美 (2375-TW)、大毅 (2375-TW)、鈺邦 (6449-TW)、信昌電 (6173-TW) 以及通路商的日電貿 (3090-TW)、密望實 (8043-TW) 等，也都有 3-4% 的漲幅。

文章標籤

國巨鉭電被動元件漲價

相關行情

台股首頁我要存股
國巨225+8.17%
華新科123+6.96%
日電貿88.3+3.88%
信昌電63.7+2.74%
鈺邦197.5+3.13%
凱美101+3.48%
立敦49.35+9.91%
立隆電112.5+4.65%
越峰33.55+9.82%
蜜望實53.5+4.09%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏強機會股

中弱短強
國巨

67.65%

勝率
偏強
華新科

67.57%

勝率
偏強
日電貿

73.33%

勝率

#波段上揚股

中弱短強
國巨

67.65%

勝率
偏強
華新科

67.57%

勝率
偏強
日電貿

73.33%

勝率

#上升三紅K

中弱短強
國巨

67.65%

勝率
偏強
日電貿

73.33%

勝率

#上升三法

偏強
華新科

67.57%

勝率

#W底

中弱短強
國巨

67.65%

勝率

