國巨鉭電傳新一波漲價 領軍被動元件族群點火上攻

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-10-23 11:43

‌



AI 帶動被動元件用量激增，國巨 (2327-TW) 旗下基美 鉭質電容傳出新一波漲價，今 (23) 日早盤衝上亮燈漲停 228.5 元，成交量已突破 10 萬張，華新科 (2492-TW)、越峰 (8121-TW) 等盤中也觸及漲停，族群表現強勢。

國巨董事長陳泰銘。(鉅亨網資料照)

根據業界流傳的公告，基美表示，由於聚合物鉭電容器產品線（KO-CAP）在多個關鍵市場領域需求大增，為此也持續快速擴大營運規模，然同時也面臨人力、材料及設備成本上升壓力，因而將針對 T520、T521 和 T530 系列等大型尺寸產品實施價格調整，自 11 月 1 日起生效。

‌



而基美 6 月已向客戶調漲鉭電報價，此次進一步調漲價格，也引發市場關注，由於被動元件近年因產業庫存調整、未見明顯價格變化，但隨著 AI 需求帶動零組件用量大增，後續被動元件是否將迎來新一波漲價循環，也引發關注。