全球飲料巨擘可口可樂 (KO-US) 周三 (22 日) 發布 2025 年第三季財報（截至 9 月 26 日），淨營收年增 5.1% 至 124.55 億美元，淨利年增 29.8% 至 36.96 億美元，業績雙增主要得益於產品調價策略。有機營收成長 6%，其中價格 / 產品組合貢獻 6%，銷量由下滑轉為成長 1%，主要受惠於中亞、北非、巴西及英國市場需求回升。

漲價+無糖可樂賣爆！可口可樂Q3營收淨利俱增 將加碼中國市場投資

無糖可樂成核心成長引擎，全球銷售額年增 14%，在各地區市場表現亮眼，中國所在的亞太地區則貢獻突出，單季營收年增 13%，主因漲價驅動，單價 / 產品組合成長 8%，銷量雖下滑 1%，較第二季下滑 3% 縮小，回暖趨勢顯現，果汁、植物飲料銷售下滑，飲用水、咖啡維持成長，今年前三季亞太整體銷量與去年同期持平，淨營收增 3%。

可口可樂董事會主席詹鯤傑表示，今年第三季初亞洲市場稍顯疲軟，9 月較上季改善。儘管全球經濟放緩影響消費需求，中國市場潛力仍被看好。該公司正加速產能佈局，陝西、河南兩大新廠近期投產，大灣區智慧綠色基地完成主體封頂。陝西廠規劃 7 條飲料線及 1 條糖漿線，河南廠年產能預計將超過 100 萬噸。