記憶體模組大廠威剛 (3260-TW) 今日公布去年 12 月營收 58.1 億元，月增 3.79%，年增 101.21%，第四季合併營收 158.71 億元，季增 9.37%，年增 61.13%，累計 2025 全年營收達 530.43 億元，年增 32.48%，受惠記憶體價格飆漲，威剛此次單月、單季與全年皆寫下新高，寫下三大驚奇。
威剛指出，受惠記憶體市場結構性缺貨及報價跳增，12 月營收續攀峰，不僅單月營收年增 1 倍、也刷新單月與單季歷史新高，累計 2025 全年營收更突破 500 億元大關，締造歷史新猷。
回顧 2025 年，威剛董事長陳立白表示，自 2025 年第三季中旬起，AI 應用對記憶體的需求量急速暴增，上游記憶體原廠的產能與供貨都優先滿足 CSP 大廠需求，造成記憶體市場結構性缺貨，DRAM 與 NAND Flash 漲勢凌厲，正式開啟產業上升格局。
陳立白強調，現階段上游原廠供貨非常有限，有錢也不一定能買得到貨，面對產業多頭強勢來襲，公司從去年第三季起即加速採購力道，憑藉著穩固的業界根基與策略聯盟關係，至 2025 年 12 月底已大幅拉升庫存水位，將可全力支援重要與策略性客戶的需求。
威剛 2025 年 12 月 DRAM 營收貢獻為 69%，SSD 21.6%，記憶卡與隨身碟與其他產品 9.4%；累計第四季營收 DRAM 營收比重達 63.54%，SSD 為 25.51%，記憶卡、隨身碟與其它產品占比 10.95%；2025 年全年 DRAM 占比 60.79%，SSD 營收貢獻 26.73%，記憶卡、隨身碟與其它產品 12.48%。
