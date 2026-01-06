威剛指出，受惠記憶體市場結構性缺貨及報價跳增，12 月營收續攀峰，不僅單月營收年增 1 倍、也刷新單月與單季歷史新高，累計 2025 全年營收更突破 500 億元大關，締造歷史新猷。

回顧 2025 年，威剛董事長陳立白表示，自 2025 年第三季中旬起，AI 應用對記憶體的需求量急速暴增，上游記憶體原廠的產能與供貨都優先滿足 CSP 大廠需求，造成記憶體市場結構性缺貨，DRAM 與 NAND Flash 漲勢凌厲，正式開啟產業上升格局。

陳立白強調，現階段上游原廠供貨非常有限，有錢也不一定能買得到貨，面對產業多頭強勢來襲，公司從去年第三季起即加速採購力道，憑藉著穩固的業界根基與策略聯盟關係，至 2025 年 12 月底已大幅拉升庫存水位，將可全力支援重要與策略性客戶的需求。