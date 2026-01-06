金屬價格高漲 客戶進場拉貨 勤凱12月營收創三高 新品今年發酵

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-06 17:49

勤凱 (4760-TW) 今 (6) 日公布去年 12 月營收 1.95 億元，月增 0.62%，年增 68.1%，第四季合併營收 5.78 億元，季增 19.67%，年增 35.36%，累計 2025 年營收達 19.06 億元，年增 27.79%；受惠出貨量價齊揚，勤凱 12 月、第四季、全年同創歷史新高。

勤凱科技。(鉅亨網資料照)

展望 2026 年，勤凱預期，業績將維持成長趨勢，營運穩健成長，不僅中長期已鎖定銅原料，銀原料也持續建立安全庫存中，與客戶共同維持供應鏈健康，尤其去年開發的新品將自今年起發酵。

‌



勤凱近年積極轉型，把握 AI、高頻高速傳輸、先進晶圓代工製程帶來的材料升級需求，新開發先進封裝 CoWoS、無人機通訊系統等散熱材料 TIM1 散熱膏，有望自第二、三季開始小量出貨。

此外，應用於玻璃基板技術的玻璃通孔中介傳輸材料 (TGV) 已完成各項驗證，也可準備開始出貨，視未來應用狀況，有望帶動全年營運更上一增樓。

鑒於原料不斷上漲，勤凱自去年 11 月陸續通知下游客戶調漲銀膏等系列產品報價，加上出貨順暢，12 月營收已連續四個月改寫新高，第四季與 2025 全年營收也同步締造新猷。