失控AI恐致人類滅絕！逾800位產商領袖聯合呼籲 立即停止開發「超級智慧」

逾 800 名全球科技、科學、政界及公眾知名人士共同簽署一份聲明，嚴正要求全球立即停止開發在所有領域超越人類認知能力的「超級智慧」（Superintelligence），認為其已帶來不可控的巨大風險。

這份史無前例的聯合聲明，等於是直接向 Meta、OpenAI 和馬斯克的 xAI 等科技巨頭正在大肆鼓吹的 AI 模型競賽發出緊急「剎車」訊號，可能成為 AI 行業的一個重大轉折點。

簽署者陣容空前強大，包括蘋果共同創辦人史蒂夫 · 沃茲尼克（Steve Wozniak）、維珍集團董事長理查 · 布蘭森（Richard Branson），以及被譽為現代人工智慧教父的傑佛瑞 · 辛頓（Geoffrey Hinton）與約書亞 · 班吉歐（Yoshua Bengio）。

此外，前國家安全顧問 Susan Rice 和前參謀長聯席會議主席 Mike Mullen 也加入陣局，更顯示了對國家安全的嚴重擔憂。

聲明直言不諱地警告，超越人類智慧的 AI 系統將帶來多重風險，包括從人類經濟的落伍、權力與自由的喪失、國家安全風險，到可能導致人類滅絕的終極威脅。

加州大學柏克萊分校的 AI 安全研究員 Stuart Russell 指出，真正的挑戰不在於人類能否建立超級智慧系統，而在於一旦它們存在，人類能否保持控制。

簽署者呼籲各方全面禁止超級智慧的發展，直到公眾達成強烈支持，並在廣泛的科學共識下，確認能安全、可控地進行。聲明同時為各國立法者提供了明確依據，以對目前最先進的 AI 研究實施更嚴格的監管控制。