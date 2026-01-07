十銓12月營收36.3億元 激增2倍寫單月新高 

鉅亨網記者魏志豪 台北 2026-01-07 15:33

記憶體模組大廠十銓 (4967-TW) 今 (7) 日公告去年 12 月營收 36.3 億元，月成長 124%，年成長 211%，第四季合併營收 63.49 億元，季增 52.51%，年增 94.33%，累計 2025 年全年營收 204.28 億元，年增 2.46%；受惠記憶體大漲價，加上客戶需求提升，十銓 12 月營收創下單月新高，全年也締新猷。

十銓總經理陳慶文。(鉅亨網資料照)

十銓指出，去年 12 月品牌客戶與工控應用訂單持續增加，並有 OEM 專案訂單挹注，多重動能提升整體表現，帶動單月營收創高，顯示公司品牌影響力以及市場上的競爭實力。

此外，由於記憶體上游供應仍相對吃緊，市場價格持續上揚，十銓憑藉與原廠長期建立的策略夥伴關係，持續穩定長期貨源，並透過完善的庫存管理機制，確保關鍵客戶交付穩定；展望新的一年，公司將以穩健經營成果為基礎，聚焦高規格產品，持續拓展市場版圖，強化領先優勢。

展望後市，隨著雲端服務商擴大資本支出並加速 AI 基礎建設部署，市場需求持續增長，記憶體原廠 2026 年度產能已提前被市場承購，供給端能見度明確，產業供需結構顯著趨緊，並推升伺服器用記憶體及高規格儲存產品價格上揚。

十銓在嚴謹的財務與庫存控管下，透過精準備貨與彈性出貨配置，維持交付穩定並鞏固策略客戶及 OEM 等專案客戶合作關係；產品策略則聚焦高階規格與可靠度驗證能力升級，積極布局工控與嵌入式等長週期應用，以穩健承接中長期需求，進一步累積營運成長動能；在供需結構與產品升級雙引擎驅動下，公司將會持續擴大高附加價值產品比重，優化獲利結構並奠定長期成長基礎 。

十銓今年研發成果卓越，最新發表的 TEAMGROUP PD40 迷你外接式固態硬碟充分展現公司在高速傳輸與儲存控制技術整合上的深厚實力；在介面導入、效能調校與散熱穩定性驗證等關鍵環節皆取得突破性進展，讀取速度最高可達 4,000 MB/s，輕巧設計便於攜帶，兼具高速與穩定性，能在數秒內完成高畫質影片、照片或大型檔案的傳輸，全面滿足商務及日常使用需求。