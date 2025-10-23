鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-23 09:30

中國科技企業在全球創新賽道的領先態勢，正推動港股科技板塊成為資金「重點關注區」。最新數據顯示，深度聚焦中國核心科技資產及 AI 產業鏈的恒生科技指數 ETF 周一 (20 日) 規模達 443.91 億元，較年初激增 214.16 億元，9 月初上市的港股通科技 ETF 成立一個多月規模亦增逾 10 億元。這股「資金熱潮」背後，既有產業張力的支撐，亦有估值修復的機遇。

逾1.21兆港元淨買入！專家：港股科技族群擁三大利多 Q4有望因流動性鬆綁爆發（圖：Shutterstock）

《證券時報》報導，從市場表現看，港股今年以強勁勢頭重返國際視野。截至周二 (21 日)，港交所年內 IPO 融資額 1920.51 億港元，年增 233.57%，配售總額 2417.72 億港元，年增 566.69%。南向資金成為重要推手，今年上半年累計淨流入超過 6870 億港元，今年迄今累計超過 1.21 兆港元，遠超去年全年水平。資金湧入同時，港股通 ETF 規模迎歷史性突破，市場熱情可見一斑。

資金「向南匯聚」的底層邏輯，蘊含三重共鳴；一，經歷 2021 至 2023 年調整，港股性價比凸顯；二，全球資本從美元資產向非美資產再平衡，港股憑開放性與流動性率先受益；三，中國資產重估與產業轉型雙重敘事下，AI、創新藥、新消費等新經濟領域，因稀缺性與高彈性成配置首選。作為中國金融開放門戶，香港正成為全球資本分享中國核心資產重估機遇的關鍵入口，而科技板塊正是這片「價值高地」上最耀眼的明珠。

全球科技格局正悄然改變。過往國際巨頭壟斷多領域話語權的局面，隨著中國科技企業崛起逐漸打破。DeepSeek、阿里通義等產品國際口碑攀升，寒武紀等企業二級市場表現搶眼，意味著以 AI 為代表的科技創新進入「中國時間」。

中美科技競爭中，美國憑基礎研究在半導體、量子計算等領域領先，中國則仰仗全產業鏈、規模化市場與政策連續性，在 5G、新能源、商用無人機等領域實現反超，「雙核時代」來臨。聚集中國最優質科技企業的港股科技類股，因此備受矚目。

但即便產業地位領先，港股科技股估值卻長期低於美股。根據中商產業研究院統計，中國四大網路巨頭佔中國 AI 雲端服務市占率近 95%，其中三家在港股，合計份額近 80%，且均未在 A 股上市，凸顯港股科技資產稀缺性。

當前，恒生科技指數 ETF 與港股通科技 ETF 標的指數最新 PETTM 分別為 22.85 倍、25.49 倍，處於指數發布以來約 24%、29% 的分位點，意味著歷史上超過七成時間估值高於當前。

在外部流動性寬鬆預期下，處於歷史低估區間的港股科技族群，將憑高彈性、高成長積蓄向上動能。

具體來看，港股科技機會呈現多線並進態勢：AI 應用領域，大模型到 Agent 應用、語音到視頻生成，中國企業構建完整生態，重量級網路大廠憑用戶與生態優勢，有望通過 AI 增收降本；汽車產業，中國車廠出口規模自 2020 年來成長 10 倍，海外市場仍有 6 倍空間，外銷單車獲利為中國國內兩倍以上，智能駕駛亦處於爆發前夜，整車廠、算法、晶片等領域創新企業齊聚港股；創新藥領域，中國企業憑工程化能力構建優勢，未來研發實力與國際化深化有望推升全球市占。

宏觀政策風向亦為港股科技添翼。聯準會 (Fed) 主席鮑爾暗示今年內可能結束縮表，市場對降息預期升溫，資金或流向海外市場，港股作為離岸市場有望承接。

機構普遍認為，港股中長期韌性強，短期波動或蘊藏布局良機。國投證券指出，宏觀流動性與基本面邏輯有望在今年第四季發力。