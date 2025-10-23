search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


A股港股

逾1.21兆港元淨買入！專家：港股科技族群擁三大利多 Q4有望因流動性鬆綁爆發

鉅亨網編譯陳韋廷


中國科技企業在全球創新賽道的領先態勢，正推動港股科技板塊成為資金「重點關注區」。最新數據顯示，深度聚焦中國核心科技資產及 AI 產業鏈的恒生科技指數 ETF 周一 (20 日) 規模達 443.91 億元，較年初激增 214.16 億元，9 月初上市的港股通科技 ETF 成立一個多月規模亦增逾 10 億元。這股「資金熱潮」背後，既有產業張力的支撐，亦有估值修復的機遇。

cover image of news article
逾1.21兆港元淨買入！專家：港股科技族群擁三大利多 Q4有望因流動性鬆綁爆發（圖：Shutterstock）

《證券時報》報導，從市場表現看，港股今年以強勁勢頭重返國際視野。截至周二 (21 日)，港交所年內 IPO 融資額 1920.51 億港元，年增 233.57%，配售總額 2417.72 億港元，年增 566.69%。南向資金成為重要推手，今年上半年累計淨流入超過 6870 億港元，今年迄今累計超過 1.21 兆港元，遠超去年全年水平。資金湧入同時，港股通 ETF 規模迎歷史性突破，市場熱情可見一斑。


資金「向南匯聚」的底層邏輯，蘊含三重共鳴；一，經歷 2021 至 2023 年調整，港股性價比凸顯；二，全球資本從美元資產向非美資產再平衡，港股憑開放性與流動性率先受益；三，中國資產重估與產業轉型雙重敘事下，AI、創新藥、新消費等新經濟領域，因稀缺性與高彈性成配置首選。作為中國金融開放門戶，香港正成為全球資本分享中國核心資產重估機遇的關鍵入口，而科技板塊正是這片「價值高地」上最耀眼的明珠。

全球科技格局正悄然改變。過往國際巨頭壟斷多領域話語權的局面，隨著中國科技企業崛起逐漸打破。DeepSeek、阿里通義等產品國際口碑攀升，寒武紀等企業二級市場表現搶眼，意味著以 AI 為代表的科技創新進入「中國時間」。

中美科技競爭中，美國憑基礎研究在半導體、量子計算等領域領先，中國則仰仗全產業鏈、規模化市場與政策連續性，在 5G、新能源、商用無人機等領域實現反超，「雙核時代」來臨。聚集中國最優質科技企業的港股科技類股，因此備受矚目。

但即便產業地位領先，港股科技股估值卻長期低於美股。根據中商產業研究院統計，中國四大網路巨頭佔中國 AI 雲端服務市占率近 95%，其中三家在港股，合計份額近 80%，且均未在 A 股上市，凸顯港股科技資產稀缺性。

當前，恒生科技指數 ETF 與港股通科技 ETF 標的指數最新 PETTM 分別為 22.85 倍、25.49 倍，處於指數發布以來約 24%、29% 的分位點，意味著歷史上超過七成時間估值高於當前。

在外部流動性寬鬆預期下，處於歷史低估區間的港股科技族群，將憑高彈性、高成長積蓄向上動能。

具體來看，港股科技機會呈現多線並進態勢：AI 應用領域，大模型到 Agent 應用、語音到視頻生成，中國企業構建完整生態，重量級網路大廠憑用戶與生態優勢，有望通過 AI 增收降本；汽車產業，中國車廠出口規模自 2020 年來成長 10 倍，海外市場仍有 6 倍空間，外銷單車獲利為中國國內兩倍以上，智能駕駛亦處於爆發前夜，整車廠、算法、晶片等領域創新企業齊聚港股；創新藥領域，中國企業憑工程化能力構建優勢，未來研發實力與國際化深化有望推升全球市占。

宏觀政策風向亦為港股科技添翼。聯準會 (Fed) 主席鮑爾暗示今年內可能結束縮表，市場對降息預期升溫，資金或流向海外市場，港股作為離岸市場有望承接。

機構普遍認為，港股中長期韌性強，短期波動或蘊藏布局良機。國投證券指出，宏觀流動性與基本面邏輯有望在今年第四季發力。

儘管必須關注 Fed 政策、中美科技博弈等風險，但中國科技產業崛起勢不可擋，資金南下、盈利回升、估值低窪三力同向，港股科技族群的「補漲」行情也許已經不遠，而靠著 ETF 工具，投資者正跨越香江，擁抱更廣闊的價值與成長空間。

文章標籤

港股科技族群ETF南向資金Fed降息AI縮表

相關行情

台股首頁我要存股
美元/港幣7.7712+0.00%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty