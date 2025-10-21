〈美股早盤〉美股主要指數波動不大 市場消化財報與靜待通膨數據

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-10-21 22:02

美股主要指數周二 (21 日) 開盤波動不大，投資人正在消化大量財報結果、關注本周稍後將公佈的美國通膨數據，並在前一日漲勢後稍作喘息。隨著美元和債券走揚，黃金創下四年來最大跌幅。

美股主要指數開盤在高檔震盪，靜候本周財報與通膨數據出爐。(圖:Reuters/TPG)

好消息是第三季企業財報表現強勁，通用汽車、可口可樂等傳統產業股財報優於預期帶動盤前交易，市場靜候本周 Netflix、特斯拉等重量級財報業績出爐。

截稿前，道瓊工業指數漲逾 70 點或 0.16%，那斯達克綜合指數跌逾 40 點或近 0.20%，標普 500 指數跌約 0.04%，費城半導體指數跌約 0.71%。

隨著第三季財報季全面展開，約有 85% 美企獲利優於預期。儘管美國聯邦政府關門導致經濟數據延後公布，為聯準會政策路徑帶來不確定性，但市場回檔並未持續，投資人仍視回檔為加碼良機。

Piper Sandler 的 Craig Johnson 指出:「我們的短期技術展望是，股市將在未來幾周整理或回檔。雖然近期市場漲勢集中於少數個股值得謹慎看待，但我們認為回檔是健康且必要的。」

Pepperstone Group 高級研究策略師 Michael Brown 則表示:「（今天）又是新的一天，又是美國數據匱乏的一天，政府關門仍在繼續，而且看不到盡頭。在我看來，市場最可能的走向仍是繼續上漲，逢低買入仍是機會。」

在 AI 交易熱潮持續之下，主要科技公司預期將貢獻主要獲利，「科技七雄」預期的獲利年增率達 14.9%，相較之下指數其餘 493 家公司僅為 6.7%。

Ameriprise Financial 首席市場策略師 Anthony Saglimbene 表示：「如果科技七雄能達成較高的獲利預期，市場可能再創新高。周五和周一的市場走勢或許顯示，投資人已開始在下周關鍵財報前，選擇押注大型科技股。」

歐股方面，Stoxx 600 指數基本持平，徘徊在歷史高點附近。受美元走強導致金銀價格暴跌影響，礦業股跌幅最大。

通膨數據成焦點

市場情緒也受到聯準會 10 月底會議可能再降息一碼的預期支撐。美國聯邦政府關門造成大多數經濟數據延後公布，美國勞工統計局 (BLS) 日前宣布，原訂 15 日公布的 9 月消費者物價指數將延至周五 (24 日) 出爐。這份延後公佈的數據，將為聯準會官員在 10 月 30 日政策會議前提供關鍵通膨指標。

RGA Investments 的 Rick Gardner 表示，這份「遲到」的通膨數據可能更顯重要。他仍預期聯準會將在 10 月降息，並指出大型科技公司獲利將是關鍵考驗，投資人希望了解 AI 支出如何轉化為獲利。

Panmure Liberum 策略師 Susana Cruz 表示:「雖然獲利仍是焦點......，但我認為本周關鍵事件將是英美通膨數據。兩國通膨依然偏高且預期進一步上升，任何超出預期都可能輕易打斷漲勢。」

中美貿易關係受關注

美中貿易緊張局勢同樣受到關注。川普威脅自 11 月 1 日起對中國進口商品加徵額外 100% 關稅，但他對與北京達成潛在貿易協議的樂觀評論，緩解了貿易戰升級的擔憂。川普周一表示，預期在本月稍後於南韓與中國國家主席習近平會面後，能與北京達成公平協議。

截至台北時間周二（21 日）21 時許：

焦點個股：

可口可樂 (KO-US) 早盤股價上漲 3.79%，至每股 71.04 美元

可口可樂第三季獲利和營收均超越預期，調整後每股盈餘為 0.82 美元，營收為 124.1 億美元。根據 LSEG 調查，分析師預期調整後每股盈餘為 0.78 美元, 營收為 123.9 億美元。財報顯示，儘管價格上漲，消費者仍持續購買該公司產品。

通用汽車 (GM-US) 早盤股價上漲 13.56%，至每股 65.85 美元

通用汽車 (General Motors) 上調全年業績預期並公佈優於預期的獲利表現，第三季調整後每股盈餘為 2.80 美元，優於 LSEG 調查分析師預期的 2.31 美元。營收為 485.9 億美元，超越市場共識預估的 452.7 億美元。

雷神技術 (RTX-US) 早盤股價上漲 10.95%，至每股 178.31 美元

受惠於商用航空航天和軍事硬體業務銷售額及利潤雙雙成長，雷神技術上調全年獲利預期並公佈超越華爾街預期的第三季獲利，預期今年調整後每股盈餘將落在 6.10 至 6.20 美元之間，高於先前預估的不超過 5.95 美元，也優於彭博調查分析師平均預期。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

彭博策略師 Conor Cooper 指出：「鑑於近期金價與股市的相關性，金價突然下跌對股市造成壓力，但股市應能迅速擺脫影響。然而，這種相關性可能只在短期維持，因為金價不會對絕大多數公司長期獲利產生太大影響，礦業公司顯然是例外。」