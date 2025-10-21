鉅亨投資雷達》被動式投資不是ETF的專利，指數投資如何再升級？
多數人談到基金時，第一個想到的都是「主動式投資」──請專業經理人幫你操盤，尋找能打敗大盤的機會。而提到「被動投資」，則直覺認為那就是 ETF 的天下，跟著指數走就好。但事實上，被動式投資並不是 ETF 的專利，許多基金同樣提供被動布局的選擇。那麼，基金與 ETF 在被動投資上究竟有什麼差別？如果想採取被動策略，又該怎麼挑對商品？
1. ETF 的兩種操作思維：主動與被動
ETF（交易所買賣基金）結合了基金分散投資的特性與股票即時交易的靈活度。依照操作策略的不同，可分為主動式 ETF 與被動式 ETF。被動式 ETF 以追蹤市場指數為目標，例如台灣加權指數、S&P 500 指數。它不追求超越市場，而是貼近整體報酬。主動式 ETF 則由經理人依研究主動選股與調整配置，結合主動策略與 ETF 的即時交易優勢。這類產品多聚焦於特定主題，如 AI、ESG 或債券市場，策略靈活但費用相對較高。
2. 基金的三種類型：主動、指數與 ETF 連結基金
共同基金其實同樣也有主動式和被動式兩種，依資產結構又可分為三種類型：主動式基金、指數型基金與 ETF 連結基金。
主動式基金由經理人主動選股與配置資產，根據市場趨勢與研究判斷調整持股，能靈活應對波動、追求超越市場表現，但費用通常較高。
指數型基金（Index Fund）屬於被動策略，直接追蹤特定市場指數，例如台灣加權指數、S&P 500 指數。這類基金的持股組合會依照指數權重設計，透過複製市場結構以貼近整體報酬。由於不需頻繁操作，管理費相對低，報酬也大致反映市場平均。
ETF連結基金（ETF-linked Fund）則是另一種被動型基金，但它不是自己持有指數成分股，而是透過投資 ETF 來間接追蹤市場表現。這樣的設計讓投資人即使沒有證券帳戶，也能透過基金參與全球主要市場。而且最特別的是，連結基金雖然資產也是 ETF，但通常投信公司取得 ETF 的途徑不像一般大眾是在二級市場交易，而是直接購買 ETF 的淨值，所以不會有折溢價的問題。
整體來看，指數型基金與 ETF 連結基金都是被動策略的延伸，差別在於前者「自己持股、直接追蹤」，後者「透過 ETF、間接追蹤」。
3. 基金 vs ETF：兩種載具的選擇邏輯
基金和 ETF 兩者都有主動式和被動式投資，兩者最大的差異在於交易方式、透明度與投資門檻。
基金以每日一次的基金淨值進行申購與贖回，投資人可選擇「配息型」或「累積型」兩種類型──前者定期將收益發放給投資人，帶來現金流；後者則將收益自動再投入，透過複利效果讓資金持續成長，更適合追求長期報酬的投資人。此外，多數基金提供多種申購幣別與「貨幣避險級別」選項，讓投資人即使購買海外資產，也不必擔心匯率波動的影響。
至於 ETF，則像股票一樣可於盤中即時交易，具備高透明度與較低成本，但投資人需自行掌握進出時機，且價格可能因市場供需變化而出現折溢價。
不管你選擇的是主動式還是被動式策略，選擇基金這個載具投資的一大優勢，就是能透過多項智慧機制，讓投資之路更順暢、更有效率。
搭配「超底王」，在市場低點時自動加碼，有機會以紀律方式取得更好的長期報酬率；結合「鉅寶盆」的母子基金循環配置機制，則能讓資金在攻守之間靈活轉換，更穩健地達成理財目標；而利用基金特有的「累積型基金」搭配「自由 Pay」機制，更能打造屬於自己的穩定現金流，讓投資成果靈活運用、貼近生活所需。
投資沒有絕對的對錯，只有適不適合。主動與被動、基金與 ETF，都只是達成財務目標的不同路徑。選擇基金這個載具，再善用鉅亨買基金的平台機制，就能在紀律與彈性之間找到平衡，讓每一次投資決定，都更接近理想的未來。
