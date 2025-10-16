外銀最「高」檔！星展私人銀行推「億」元頂級服務

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-16 18:54

看好台灣頂級財富管理市場的巨大潛力，星展銀行（台灣）於今（16）日重磅宣布推出「星展頂級私人客戶」服務，此舉不僅標誌著星展在台正式完成財富管理版圖的最高端佈局，更鎖定資產總額達新臺幣 1 億元以上的高資產客戶，提供從全球資產配置、跨世代財富傳承，乃至於頂級尊榮禮遇的全方位解決方案。

星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基、星展集團消費金融暨財富管理業務負責人許志坤與星展銀行（台灣）總經理黃思翰齊聚宣布推出「星展頂級私人客戶」。（圖：星展提供）

根據 BCG《全球財富報告》預測，至 2029 年，香港和新加坡的資產管理規模將躍升全球前三大財富管理中心，突顯亞洲在全球財富配置中扮演的核心角色。

星展集團消費金融暨財富管理業務負責人許志坤表示，受惠於亞洲強勁的需求，星展集團自 2015 年起透過積極併購與整合，資產管理規模已快速成長三倍至新臺幣 10.10 兆元，成功讓星展私人銀行業務排名躍升為亞洲（除中國之外）第三大，奠定區域領先地位。許志坤預計，集團資產管理規模將於 2026 年突破新臺幣 11.91 兆元的目標。

三大核心策略：虛實融合、One Bank、全方位傳承

為滿足高資產客戶日益多元的需求，星展持續以「全方位財富管理規劃 (Wealth Continuum)」和「One Bank 一站式服務」為核心，打造卓越的財管體驗：

全方位財富管理規劃： 針對高資產客群，星展集團提供家族辦公室、信託服務及數位資產等前瞻性的國際級金融解決方案，全面協助客戶實現跨世代的財富傳承目標。

「One Bank」一站式服務： 觀察到約七成星展財管客戶身兼企業主，星展獨特的「One Bank」策略，讓客戶不僅享有貴賓身分跨境延伸的無縫體驗，更可一站連結全球資本市場與企業金融資源，為企業主提供策略建議及融資支持，實現個人財富與事業發展同步成長。

「虛實融合」（Phygital）模式： 積極導入 AI 與大數據分析，透過 AI 驅動的市場洞察與個人化建議，賦能顧問團隊精準分析客戶投資組合。2024 年星展集團已完成超過 12 億次由 AI 驅動的個人化互動，大幅提升客戶的決策效率。

瞄準兆元市場潛力 打造最私密的尊榮服務

星展銀行（台灣）總經理黃思翰指出，在亞洲資產管理中心與財富管理 2.0 政策的雙重推動下，台灣財管市場至 2030 年預計將力拚翻倍至新臺幣 60 兆元。此次推出的「星展頂級私人客戶」正是星展在台最高端布局，以 **「亞洲最安全銀行」及「國內最高信用評等」** 的雄厚實力為後盾，承諾提供最精緻、客製化的財管服務。

星展預計在台灣北、中、南主要都會區設立頂級私人財富管理中心，打造兼具隱私與尊榮的服務環境。星展銀行（台灣）消費金融處負責人孫可基強調，服務將由專業團隊為客戶量身訂製，專注於協助客戶達成長期的資產增值與傳承目標。

三大亮點禮遇 限時高利定存最吸睛

為強化高資產客戶的財富韌性，星展同步推出三大進階財富管理商品與專屬禮遇：

多元化投資組合： 涵蓋境外基金、初級市場外國債券及外幣計價結構型債券等。高雄資產管理專區客戶更可享有保單 / 保費融資、Lombard Lending 等多樣化進階金融服務。

尊榮專屬禮遇： 享個人金融服務手續費減免、國內跨行轉帳免手續費，並提供每年最高 8 次亞洲 12 大國際機場免費接送、環宇快速通關、高端體檢及白金秘書等生活面頂級禮遇。