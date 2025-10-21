〈房產〉限貸令大卡房貸錢關 今年上半年銀行新申貸人數年減35%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-21 12:07

去年 9 月底的第七波信用管制啟動以來，不少消費者向銀行申辦房貸碰釘子，而保險公司則趁勢搶攻房貸業務，房仲業者根據聯徵中心最新資料，統計今年上半年 各類金融機構的房貸往來新申貸人數，整體金融機構上半年共有 11.8 萬人新申貸，比去年同期縮減 5.4 萬人。

限貸令大卡房貸錢關 ，今年上半年銀行新申貸人數年減35%。(鉅亨網記者張欽發攝)

同時，五項金融機構類別中，全體銀行新申貸人數縮水最多，今年上半年不到 10 萬人申貸，比去年同期的 15 萬餘人減少了約 5.3 萬人，降幅達 35.1%；保險公司則異軍突起，2025 上半年新增申貸人數達 3813 人，年增 86.2%，將近 9 成，是業績成長最亮眼的金融機構。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，銀行新申貸人數減少，除了整體買氣較去年萎縮外，央行不動產放款總量管制、提升存款準備率、財金部會金檢、銀行法 72-2 條等約束，都讓銀行對房貸業務的承作更加保守，使今年全體銀行的新申貸情況，遠遜於第七波信用管制之前。隨著銀行申貸難度提高，亟需資金活水的消費者，也轉向其他金融機構辦理房貸。

根據聯徵中心的數據，從限貸令開始的去年 9 月至今年 6 月為止，保險公司新申貸人數總計達 6304 人。張旭嵐指出，由於保險業非受銀行法規範，且保險業的不動產放款上限為 35%，比銀行的 30% 更高，過去也較少發展不動產放貸業務，因此可貸水位較充沛，去年起部分原本退出房貸市場的保險公司，以救世之姿重回房貸市場，服務客戶之餘，也有助拓展保險客源。根據金管會 8 月底的盤點說明，到明年底前，保險業還有 3300 億元的房貸承作空間，也讓保險業的房貸業務，在打炒房的大環境下仍逆勢顯著成長。

觀察新申貸案件的平均房貸利率，過去保險公司的利率多半高於銀行，然而近一年來保險公司在利率競爭上，反而愈來愈有優勢，以今年 6 月來說，保險公司的新申貸案件，平均房貸利率不到 2.4%，略低於銀行 2.417%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，銀行因打炒房政策保守放貸，紛紛拉高利率「以價制量」，反倒是保險公司的放款限制較銀行寬鬆，更具低利搶市的空間；加上保險公司的房貸往來對象，以互動密切的自家優質保戶為大宗，因此給予的利率條件也相對實惠，今年 6 月的平均利率僅高於郵政儲金，優於銀行、信用合作社及農漁會等金融機構。