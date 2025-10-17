〈房產〉雙北五大路段房市交易量逆勢成長 北市入榜路段在「這裡」

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-17 12:20

‌



「地段」向來是挑選房地產的重要關鍵，在房市歷經價格盤整與利率變動之際，哪些路段的房子反而越賣越熱？房仲根據實價登錄資料，整理出近三年雙北交易量正成長的 5 條路段。其中，新北板橋區民生路三段交易量由 106 件攀升至 159 件，增幅高達 50%，台北市則有一條路段上榜，在內湖文湖街。

台北市內湖區文湖街近三年交易量成長23.7%，為台北市唯一上榜。(圖：永慶提供)

據統計，新北市板橋區民生路三段近三年交易量由 2022 年 8 月的 106 件，連年增長至 2025 年 7 月的 159 件，增幅達 50%，成為雙北交易量成長幅度最高的路段，而該路段近一年平均單價約為每坪 73 萬元，屬於新北市中高價帶，但買氣依舊旺盛。

‌



永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，板橋區長期為新北核心蛋黃區，尤其民生路三段鄰近捷運新埔站與新埔民生站，不僅本身擁有雙捷優勢，還可直上台 64 線，為板橋的交通樞紐之一，加上周邊商業活動活絡，涵蓋多個商圈，並鄰近大學，吸引不少置產族青睞。

在台北市部分，在此次統計中唯一上榜的是內湖區的文湖街，2022 年時交易量達 38 件，直至最近一年上升至 47 件，交易量成長了 23.7%，表現僅次於新北市板橋區民生路三段，而該路段最新單價則為每坪 72.0 萬元。陳金萍表示，文湖街整體路段不算太長，卻擁有豐富的教育資源，涵蓋了小學與大學學區，在交通上則鄰近捷運劍南路站及捷運西湖站，且距離內湖科技園區不遠，周邊生活機能完備，加上近年區內新建案推出，推升整體市場活絡，吸引科技業與通勤族購屋。

如由價格角度觀察，淡水區的坪頂路、新莊區的中和街以及板橋區的金門街總價均在 1400 萬元以內，相對其他路段來說較為親民。以新莊區中和街為例，近一年平均總價僅需 1291 萬元，是此次統計中總價最親民的路段。陳金萍表示，中和街位於新莊舊市區內，由於開發較早，生活機能已趨近成熟，不僅鄰近學區，亦接近新莊棒球場，且沿線設有多個公車站，交通便利，使該路段具備穩定的居住需求，不過由於路段處於舊市區中，街容較為老舊、產品屋齡偏高，因此總價較為實惠。