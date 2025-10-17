〈房產〉商辦題材成房市引擎 指標新案商圈各有漲勢　

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-17 14:23

‌



近期國際科技大廠輝達 (NVDA-US) 進駐北士科紛擾不斷，不過相關議題已在房市發酵，如先前才傳出輝達即將進駐台灣分公司的「潤泰南港玉成廣場」，房仲業者盤整實價登錄發現，今年在周邊成交的中古大樓、華廈行情，與 2023 年同期相比大漲 25%，為近年有指標新商辦議題商圈中，房價漲勢最驚人的區域。

內湖「長虹雲端科技大樓」。(鉅亨網記者張欽發攝)

大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，知名廠商進駐題材，不僅提高區域房市能見度，也有助帶動周邊住宅價格發展。

根據實價資料，北市近期指標新商辦周邊，華廈、住宅大樓等類型住宅交易價格皆有明顯上揚，其中有「潤泰南港玉成廣場」、「華固中央置地」等新商辦、預售商辦題材的昆陽站商圈，2025 年第三季住宅成交均價來到 104.6 萬元，與 2023 年同期相比大漲 25%。

住商不動產南港園區加盟店店東吳紀楠分析，昆陽站周邊近年來房市議題火熱，由於本身即有捷運與商圈機能，近期適逢南港調車場周邊都更案推升市場熱度，加上有品牌企業進駐，也有商辦題材帶動人流，催化市場住宅漲勢。

另觀察實價登錄，與昆陽站商圈僅一橋之隔的內湖潭美街周邊，近期也有「興富發 T1」、「長虹雲端科技大樓」等指標新商辦議題，今年截至第三季為止，華廈、大樓價格已達每坪 89.8 萬元，相較 2023 年漲勢也達 14.5%。

賴志昶認為，此一區位處內湖、南港交界，過去由於為房市蛋殼區，加諸有嫌惡設施等抗性，房價較處低檔，而近期隨著知名廠商進駐開發新商辦，同時與內科、南軟等科學園區皆具交通優勢，讓周邊房市漸有起色。