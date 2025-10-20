〈房市〉在地建商6.4億元購入站前商圈地產 有利提前卡位南高雄翻轉

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-20 11:07

‌



高雄車站「大都更計畫」，看準未來商圈發展紅利，吸引大咖建商連番卡位。根據實價登錄最新揭露，位於新興區新興段二小段，佔地面積約 400.2 坪的商五用地，今年 5 月，由高雄知名建商以關係人名義，無貸款以總價約 6.4 億元買下，刷下近五年來該行政區最高總價土地交易，換算每坪成交地價約 160 萬元，也成為該區近一年來，土地單價次高交易。

在地建商6.4億元購入站前商圈地產，有利提前卡位南高雄翻轉。(圖：台灣房屋提供)

台灣房屋高雄新站加盟店店東楊秉瑞表示，該基地位於站前商圈七賢一路與仁愛一街口，曾做為停車場使用，觀察該筆基地為雙面臨路的角地、佔地面積廣、地形方整，又屬高容積率的商五用地，整體土地條件頗佳、開發效益高，基地對面就是七賢國小與福華飯店，光七賢一路上就至少有約 6 家銀行匯集，展現區段生活與商業機能優勢，加上站前商圈的素地稀有性，及區段未來具備多元開發紅利，都讓該標的更具身價。

‌



楊秉瑞表示，該基地周邊多為老透天聚落及 40 年以上老華廈，平均成交水位仍有 1 字頭，而周邊因新屋稀有性，以新成屋「新站之心」，最高單價已有 4 字頭成交實力，如以該基地成交地價估算，未來如推大樓案，預估每坪單價應朝坐四望五。

距離新交易的基地僅距離約 300 公尺，仰德建設也在今年上半年，陸續整合同樣位於站前商圈南華橫二路上的老透天建物及素地，目前已揭露共計 4 筆房地及 2 筆土地交易，整合的建物中，不乏屋齡已達 70 年的高齡老屋，建坪約 32 坪，地坪約 44 坪，已約 5500 萬元成交，另外還包括約 93 坪商四用地，每坪成交單價達 140 萬元，合計房地成交總價約 3.4 億元，已取得約 281.6 坪商四用地，周邊仍有整合空間。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，高雄車站因鐵路地下化計畫，自 2002 年舊車站停用進入施工期，周邊商圈歷經長達約 20 多年的黑暗期，

隨新高雄車站站體於今年正式全面完工，不僅讓車站商圈迎來全新面貌，政府同步啟動以站前第一環為核心的都市更新計畫，包括已推動的「高雄車站專用區四、五及商四公辦都更案」、「高雄客運民辦都更案」、「71 期重劃區」等，未來都將重塑站前商圈天際線，同時高鐵正式南延至高雄車站，成為繼左營站後結合台鐵、捷運三鐵共構的交通轉運核心，車站商圈將匯集交通、商業、生活機能，華麗變身成為新都心，看準未來前景，已吸引不少大咖業者積極卡位佈局。