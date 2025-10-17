〈房產〉永慶房產集團攜手政大 奪2025亞洲科技卓越獎房產科技大獎

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-17 11:17

永慶科技再度閃耀國際！2025 年「亞洲科技卓越獎（Asian Technology Excellence Awards）」正式揭曉，永慶房產集團和政大不動產研究中心攜手開發的「政大永慶租金行情地圖」，以推動租屋市場資訊透明化的創新成果，奪得「房產科技（PropTech）」大獎。這是永慶房產集團連續三年獲此殊榮，締造台灣房仲業唯一紀錄，彰顯永慶房產集團在房產科技領域的領航地位。

永慶攜手政大開發的「政大永慶租金行情地圖」榮獲2025亞洲科技卓越獎房產科技大獎。(圖：永慶房產集團提供)

主辦單位表示，「政大永慶租金行情地圖」有效促進台灣租賃市場的透明化，減少租金資訊不對稱所造成的交易糾紛。不僅提升租客和屋主的媒合效率，帶動月均租案成交量增長 4 成，累積的租賃市場數據更可以提供學術單位進行研究，創造租客、屋主、房仲和學術機構的四贏局面。「政大永慶租金行情地圖」的成就，也為永慶房產集團和國立政治大學以「匡正市場秩序、促進居住正義」為宗旨的產學合作，寫下里程碑！

永慶房產集團業務總經理葉凌棋 (右) 與政大社科院院長楊婉瑩 (左) 共享 2025 亞洲科技卓越獎獲獎榮耀。(圖：永慶房產集團提供)

永慶房產集團業務總經理葉凌棋表示，為消費者打造一個公平、透明的房產交易平台，一直是永慶的核心理念。根據內政部統計，租屋人口在台灣高達 300 萬人，佔全台人口的八分之一，提供消費者一個透明的租金行情查詢平台，將有助提升台灣房地產市場的健全。因此永慶房產集團與政大不動產研究中心攜手合作，結合市場實務經驗與學術分析，開發出「政大永慶租金行情地圖」，提供業界唯一整合七大都會區、兩大類型的租金行情查詢和出租物件搜尋的平台服務。

國立政治大學社會科學學院院長楊婉瑩分享，房地產市場關乎人民的居住權益和社會的穩定發展，其重要性不言而喻。面對租屋市場資訊長期不透明的狀況，很榮幸能夠跟永慶房產集團攜手合作，透過學術的力量，為租屋市場的透明化貢獻心力。政大不動產研究中心主任楊松齡也表示，「政大永慶租金行情地圖」除了提供七大都會區更細緻的租金行情分析和呈現之外，更為後續的租屋市場研究，提供更堅實的數據基礎。

孕育出「政大永慶租金行情地圖」的永慶房屋業管部協理陳賜傑分享，「政大永慶租金行情地圖」之所以能獲得成功和獲獎肯定，關鍵在於其具備四大創新特色，包括：「巨量租賃資料導入」、「租金行情數據呈現優化」、「專業分析模型」、

在「巨量租金資料導入」面向，「政大永慶租金行情地圖」整合七大都會區的政府租金實價登錄資料、永慶房產集團全台 1950 店的招租案件、開放平台的招租案件等合計超過 100 萬筆的租賃數據，並且每月更新，提供消費者最貼近市場的租金行情。

在租金行情數據的呈現上，「政大永慶租金行情地圖」也做了優化。陳賜傑指出，傳統的租金行情查詢網站多直接以單一平均數呈現，卻忽略不同類型的住宅產品會有不一樣的行情區間。因此「政大永慶租金行情地圖」區分大樓和公寓兩大類型，各自呈現租金行情，再根據「分租套房」、「獨立套房」、「整層住家」等不同租屋產品，再細緻展現不同的租金行情。不僅更符合租屋族的查詢需求，也有利於屋主針對自己房屋的定位，參考市場行情後再設定自己的租賃價格。

在「專業分析模型」上，永慶房產集團與政大不動產研究中心合作，以學術方法開發出專屬的資料分析框架，並以四分位數呈現租金行情分佈。政大不動產研究中心江穎慧助理教授表示，透過四分位數呈現租金行情，除了能夠幫助租屋族快速掌握租案行情的高低，也能讓學者更全面評估租金行情結構、分布程度；亦可比較不同區域的數據，了解區域市場差異，讓數據更具學術價值。

「政大永慶租金行情地圖」最後一項特色是，提供消費者行情查詢和租案查詢的一站式整合服務。租屋族查詢特定縣市和行政區的租金行情後，便可以直接查詢當前招租中的租案，快速比照租案的價格是否符合行情和自身條件，不僅加速租賃決策，體驗也更便捷完整。

「政大永慶租金行情地圖」以四大創新促進租屋市場的透明，贏得 2025 亞洲科技卓越獎房產科技大獎。(圖：永慶房產集團提供)