〈房產〉低公設仍是心頭好 全台四都新建案出現「實坪回漲」走勢

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-21 11:14

地產市場表現不佳，低公設比的新案異軍突起。房仲業者統計實價登錄發現，今年第三季全台四都主建物平均占比與五年前相比，皆呈現成長，大家房屋企劃研究室公關主任賴志昶分析，消費者對於室內空間的追求，反應在市場之上，尤其近期全面買氣趨冷，高公設建案較乏人問津，令都會區新案平均主建物占比向上攀升。

台四都新建案出現「實坪回漲」走勢，(圖爲示意圖)。 (鉅亨網記者張欽發攝)

主建物坪數是指不含陽台等附屬建物、公設等公用空間之坪數，計算主建物坪數占整體權狀比例，可反應出該案實際使用坪數的多寡，也就是所謂「實坪」或「室內坪數」。根據實價，台北、新北、桃園及高雄今年第三季新案主建物占比皆呈現成長，其中桃園、高雄平均主建物占比約 49.5%、52.6%，與 2021 年同期相比增加 2.4、3.8 個百分點。

賴志昶分析，新案市場受大環境衝擊，購屋意願降低，現階段能成交案場要不價格具優惠，或本身條件夠吸引人，而以往令購屋人所詬病的高公設比新案則成交件數略減，致使一片小宅化的都會區房市，平均主建物占比仍呈現漲勢。

另觀察統計，2025 年台中第三季主建物占比達 45.5%，與 2021 年同期相比下滑 1.7 個百分點，為六都中新案平均室內空間最小的區域，也是下降程度最多的城市。

住商不動產中區協理賴萬分析，近期台中推案多集中於十四期、單元二及單元三等重劃區，這些區域具有低密度開發、高綠覆率等特點，而若是本身新案基地較小又採低密度開發，則會拉高公設比例，加上不少中南部建商訴求氣派與豐富公設，更拉高公設比，致使台中新案平均主建物占比呈現下滑趨勢。

賴志昶提醒，消費者如追求實坪較大社區，可以往「大」或「老」兩方向尋覓，其中大是指的是基地面積大，此類建案規劃空間更有餘裕，且住宅戶數多，公設能被多住戶分攤，整體公設比例自然降低。