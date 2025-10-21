〈房產〉股市回穩預售屋解約緩解 8月解約量較5月下滑66%

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-21 16:29

‌



據實價資料顯示，今年 4 月受到美國關稅政策衝擊，股市出現一波大跌，連帶影響民眾的資金財富與信心，據統計當時 4、5 月預售解約數量增加，4 月解約 280 件，5 月 300 件更寫下 2023 年 7 月預售解約即時揭露的新高，不過隨股市開始回升甚至寫下歷史新高，解約件數也逐漸穩定，8 月又滑落到單月 101 件的水準。

股市回穩預售屋解約緩解 8月解約量較5月下滑66%，圖爲示意圖。(鉅亨網記者張欽發攝)

根據先前內政部公開的統計數據，預售解約占總交易量僅 1.1%，解約比率非常低，38% 解約者買 2 戶以上預售屋、28% 則是名下有屋，又購買一戶預售，總計 66% 有購買或持有多戶情形，解約原因並非全因選擇性信用管制所致，也有買方因換戶、增購車位需要，而先解後簽，也有因個人資金不足、工作地變更等原因而解約。

‌



信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，從逐月的解約件數來看，第七波管制後解約件數略為增加，尤其是今年 3 月開始單月 245 件，4 月股災單月解約 280 件，5 月更增加到統計以來新高單月 300 件，隨股市開始反彈穩定後，6 月滑落到 181 件，7 月剩 95 件，8 月 101 件，股災當時有些民眾對於未來沒有信心，有些則是股市短期重挫，導致資金調度困難，許多原因匯聚導致當時解約狀況增加，不過第七波管制後買盤謹慎，更早前的預售也可以換約，呈現成交少、解約也少的市況。