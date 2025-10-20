鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-20 10:47

最新數據顯示，iPhone 17 新機正讓蘋果 (AAPL-US) 這家科技巨頭迎來新冠疫情以來最強勁的智慧手機銷售成長表現。這款經歷多年最大幅度重新設計的旗艦機種，市場反響超出預期。

蘋果王者歸來！iPhone 17引爆新冠疫情時代最旺銷售 交貨時間較去年延長約13%（圖：Shutterstock）

根據 Visible Alpha 周日 (19 日) 發布的數據，供應鏈業者、電信商數據及消費者等待交貨時間等多項指標顯示，iPhone 17 發布前勢頭強勁。

美國銀行分析師也引用蘋果門市與營運商數據指出，蘋果出貨時間較往年延長，「也許反映出需求暢旺」。

分析師預測，蘋果智慧手機收入將在最新財年恢復 4% 增長至 2093 億美元，2026 財年增速進一步提升至近 5%，達 2189 億美元。此前，蘋果 2023 財年智慧手機收入曾下滑 2%，去年則持平。

儘管過去一年股價受 AI 功能推遲、川普關稅政策影響承壓，隨著年底假日銷售旺季來臨，市場信心回升。今年 iPhone 在相機、螢幕與電池的重大升級，吸引更多消費者更換舊機。

資管公司 Deepwater 的 Gene Munster 表示，iPhone 17 表現超過預期」，出貨時間較去年延長約 13%，暗示「升級週期向好」。

IDC 的 Francisco Jeronimo 也表示，蘋果門市外排隊人潮為近年罕見，供應鏈調查顯示 iPhone 17 訂單遠強於去年 iPhone 16。

蘋果將於下周四 (30 日) 公布第四財季業績，將包含 iPhone 17 發布初期銷售數據。考量不再公布單位銷量，成長將更聚焦收入，主要來自既有用戶升級，2024 至 2026 財年 iPhone 銷量料將維持約 2.35 億支，2027 年有望突破 2.4 億支，並在本十年末逼近 2.6 億支。市場也傳出，蘋果明年將推折疊 iPhone。

目前，iPhone 仍貢獻蘋果約 3900 億美元年收入逾半，此次新機銷售表現有望幫助蘋果扭轉 2025 年潛在困境。