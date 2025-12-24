鉅亨網編譯羅昀玫 2025-12-24 06:31

多家外媒報導，摩根大通 (小摩) 週二 (23 日) 發布最新報告指出，隨著供給逐步追上需求，蘋果 iPhone 17 系列的交貨前置時間 (lead time) 正在縮短。

蘋果iPhone 17交貨等待時間縮短 呈供需平衡 (圖：翻攝appleinsider)

交貨前置時間 (lead time) 通常被認為是需求的關鍵指標，意味指採購從訂貨日開始到供應商送貨間的時間。

根據摩根大通指出，根據其最新的通路調查，隨著供應逐步追上需求，蘋果 iPhone 17 系列的交貨前置時間已明顯縮短，顯示本輪產品週期的供需狀況正趨於穩定。

該行分析師 Samik Chatterjee 表示，iPhone 17 全系列的交貨前置時間較前一階段縮短約三天，目前平均約為三天，已回落至去年 iPhone 16 同一時點的水準。

報告指出，蘋果歷來多在年底前後達到需求與供給的平衡點，而 iPhone 17 系列目前的發展趨勢與過往週期相符。由於年增需求表現較強，iPhone 17 在上市後的首季一度面臨交貨前置時間拉長的情況，但目前供需落差正快速收斂。

摩根大通進一步指出，入門款 iPhone 作為本輪產品週期的主要出貨動能來源，其交貨前置時間已降至個位數天數區間，且改善幅度最為明顯，較先前縮短六天；iPhone 17 Air 與 Pro 各縮短一天，Pro Max 則縮短兩天。

Chatterjee 表示，平均交貨前置時間較第 14 週減少三天，與前一年 iPhone 16 各機型交貨前置時間普遍持平的情況形成對比。

(圖：翻攝 appleinsider)

他也指出，需求與供給趨於平衡，意味著在蘋果 2026 會計年度第二季之前，供應面受限的風險相對有限。

摩根大通預期，iPhone 17 系列強勁的實際銷售表現，將在產品週期後段持續支撐出貨量與營收成長。

Chatterjee 對蘋果公司的評級為「增持」。

若依市場區分，美國方面，所有 iPhone 17 機型的平均交貨時間現已達到 2 天。

Chatterjee 指出，中國和歐洲的情況也類似，大部分配置均可立即到店自提。英國與德國的 iPhone 17 全系列機型同樣可於門市直接取貨。