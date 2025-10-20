鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-10-20 13:42

隨著美國股市估值逼近歷史高位，韓國散戶投資者（俗稱「螞蟻」）正將目光投向一種高風險的新型交易：與美股「恐慌指數」VIX 掛鉤的槓桿化產品。這些投資者試圖對沖其在美股市場的大量部位，同時為潛在的市場拋售潮進行高槓桿押注。

押注美股崩盤？韓國散戶砸1.3億美元 瘋買兩倍做多VIX ETF。(圖:shutterstock)

根據韓國證券存管局的數據，這股投資熱潮顯而易見。今年迄今，流入「2 倍做多 VIX 期貨 ETF」等產品的韓國資金已累計達到約 1.3 億美元。該基金在 7 月份成為韓國投資者最青睞的美國上市 ETF 之一，其購買量位居第七，韓國資金流入約佔該 ETF 同期全球資金流入的五分之一。

這股資金轉向的背後，是投資者對美股前景的擔憂。業內人士指出，在多年追逐科技巨頭和加密貨幣之後，許多韓國投資者正開始為市場回調做準備。隨著近期美股市場因貿易戰、區域性銀行危機和人工智慧（AI）泡沫化質疑而陷入動盪，VIX 指數一度飆升，使得槓桿 VIX 產品成為保護多頭部位或單純押注市場崩盤的方式。

Rex Shares LLC 亞洲業務發展主管 Francis Oh 指出：「這些韓國投資者正利用槓桿 VIX ETF，試圖在恐慌性暴跌中獲取更高利潤。」

然而，專業人士對此類高風險交易發出嚴厲警告。儘管槓桿證券能夠放大短期收益，但它們同樣會加劇損失。更為關鍵的是，VIX 相關產品由於其基於期貨部位的結構，存在著內在的「展期成本」風險，需要持續進行再平衡操作，這意味著長期持有幾乎註定會導致虧損。

市場數據充分證明了這一風險。儘管近期市場波動推動某 2 倍做多 VIX 期貨 ETF（如代號 UVIX）單月上漲，但該基金在 2025 年累計仍下跌了 65%。事實上，自成立以來，這款基金每年的虧損均超過 75%。

專家警告，許多韓國散戶投資者可能並不了解這類證券的技術細節與長期風險，很可能誤以為自己買入了「被低估」的資產，能在市場大崩盤時提供可靠保護。

韓國散戶交易員「螞蟻」向來以敢於承擔高風險聞名，尤其偏愛海外的槓桿或反向證券。在韓國熱門的社群媒體群組中，關於 VIX 產品的討論持續升溫。