鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-19 12:00

全球貴金屬價格周五 (17 日) 顯著回落，白銀調整幅度特別突出。最新數據顯示，倫敦現貨黃金(XAUUSDOZ) 周五收低 1.73% 至每盎司 4251.45 美元，單日下跌 1.73%，倫敦現貨白銀 (XAGUSDOZ) 收跌 4.21% 至 51.86 美元。紐約 COMEX 白銀期貨更重挫 5.01% 至 50.63 美元。

金銀價格大幅回檔！橋水基金：若少了這群人 4000美元以上恐無人接盤

這項調整來得突然，市場原先曾瀰漫樂觀情緒。高盛近期將 2026 年底金價預測上調至每盎司 4900 美元，較先前提高 14%，美銀更估明年金價、銀價將分別觸及 5000 美元及 65 美元。

與此同時，橋水基金則對黃金走勢給予謹慎判斷。橋水中國類貨幣資產負責人 Hudson Attar 近日在接受內部訪談時指出，當前金市關鍵在於西方高淨值投資者持續增持的可持續性。若這類投資人延續 9 月以來的大量配置，金價仍有上行空間，但美國通膨失控等尾部風險可能改變情緒。反之，若市場不確定性下降，像是如美國政府停擺結束、日本政局明朗或英國公佈預算案，投資人配置需求暫緩，黃金恐難以支撐當前高點。

Attar 預估，全球央行購金需求也許能支撐金價介於 3000-3500 美元，但 4000 美元以上水平若缺乏散戶參與，需求恐不足。

Attar 分析指出，此輪金價漲幅大、速度快，且發生在亞洲實物需求淡季如中國國慶假期，未來實體需求恐補位調節。此外，黃金上漲呈「獨立行情」，與貨幣貶值驅動的資產配置轉移關聯較弱，與比特幣脫節，相對白銀的超額表現也超出正常貝塔係數，顯示需求增長或不可持續。