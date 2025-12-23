鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-12-23 09:46

2025 年金價屢創歷史新高，飆漲逾 50%，群益金鼎證券指出，貴金屬市場已進入超級週期，隨著聯準會降息循環確立和全球地緣政治持續動盪，貴金屬成為全球資金的避風港，展望 2026 年，支撐金價三大關鍵因素仍存在，包括美國寬鬆的貨幣政策、金融風險和地緣政治等因素，看好金價有望持續強勁。

群益投顧指出，貴金屬的戰略價值正從單純的避險工具轉向多元化的抗通膨資產。

群益投顧資深研究員董嘉青進一步分析，金價自 2024 年起漲以來，至 2025 年底已累計上漲約 135%，預期 2026 年將呈現「金價不息、銀價不止」的格局，特別是白銀在傳統金價連動效應、以及庫存不足的供給面激勵下，可能有更顯著表現。

參與策略上，群益建議，透過 SPDR 黃金、VanEck 黃金礦業和 GlobalX 銀礦業等 ETF 是最簡單的方式，投資人也可關注相關礦業股，例如行業巨頭的紐蒙特 (Newmont)、巴里克 (Barrick) 等。

德銀遠東投信基金經理人劉坤儒進一步指出，白銀自 2021 年起持續呈供給不足的狀態，主要是因能源轉型加速，光電產業 PV 對白銀的需求顯著增加，到 2024 年已占總需求的 17%，且白銀在電子產品如開關、繼電器及半導體中的廣泛應用，工業需求占比多達近 60%。

除了金銀之外，劉坤儒也提醒投資人，關注鉑金和鈀金的多元應用，這類鉑族金屬的需求不僅來自汽車排放控制裝置，更已深入高科技領域；鉑金被用於生產高品質光纖、硬碟碟片及先進數據存儲技術，而鈀金則廣泛應用於電氣接點與元件，受惠於 AI 與數據中心的建置需求。