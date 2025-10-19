日本自民黨與維新會達成聯合政府共識！高市早苗有望成首位女性首相

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-10-19 14:40

根據《日本共同社》週日（19 日）報導，日本自民黨（LDP）與日本維新會（Ishin）已大致達成組建聯合政府的共識，為日本首位女性首相高市早苗的誕生鋪路。

高市早苗有望成首位女性首相。(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》報導，自民黨保守派領袖高市早苗與規模較小、偏右的維新會黨魁吉村洋文，預計將於週一（20 日）簽署聯盟協議，正式確立合作關係。

維新會聯席主席藤田文武在週五（17 日）表示，兩黨在組閣談判上已取得「重大進展」，提升了外界對自民黨與維新會聯合政府協議達成的期待。

《共同社》稱，維新會議員將在週二（21 日）的國會首相選舉中投票支持高市早苗，但初期不計畫派閣員進入高市內閣。

然而，新聯合政府可能無法達到自民黨與公明黨長期維持的全面合作水準。公明黨本月退出長達 26 年的聯合政府，引發外界對新政府穩定性的擔憂。

高市早苗的首相之路

高市早苗在本月初當選自民黨總裁後，繼任日本首相的道路幾乎已成定局。然而，公明黨退出聯盟後，自民黨必須與其他政黨重新協商，以選出下一任首相。

為爭取維新會支持，自民黨提出持續推動禁止企業及團體捐款、以及免除食品消費稅等措施。維新會則建議將食品稅在兩年內全面取消。

高市早苗主張增加財政支出、減稅，以緩解通膨對消費者的壓力，並批評日本銀行提高利率的決策。她亦支持修憲，以承認日本軍隊日益擴大的角色。