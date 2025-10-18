台積電法說、南亞科法說、GDP有望上調 本周大事回顧
鉅亨網記者劉玟妤 台北
台積電周四 (16 日) 召開法說會，第三季獲利創高，並二度上調全年展望；南亞科周一 (13 日) 召開法說會，總經理李培瑛表示，DDR4 缺口還有點大；主計總處主計長陳淑姿表示，下半年經濟成長表現優於預期，GDP 有望超過 4.5%，以下為本周大事回顧：
〈台積電法說〉Q3 獲利創高、二度上調全年展望、取得美國第二塊地 七大重點一次看
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 周四 (16 日) 召開法說會，第三季 EPS 17.44 元，創下新高，並優於外資預估，第四季美元營收中位數估季減 1%，新台幣營收則挑戰兆元大關，並上調全年美元營收年增幅至 34-36%，同時釋出在美國拿下第二塊地、AI 展望等。
〈南亞科法說〉李培瑛： DDR4 缺口還有點大 明年是不錯的一年
南亞科 (2408-TW) 周一 (13 日) 召開法說會，總經理李培瑛指出，本輪 DRAM 榮景成長主要來自兩因素，一是 AI 帶動記憶體需求，二是成熟的產品供給急速收斂，帶動產品供不應求，預期 DDR4 缺口還有點大，看好第四季毛利率與獲利會持續改善，明年會是個不錯的一年。
受惠記憶體價格飆漲，產業從買方市場變為賣方市場，也讓南亞科第三季稅後純益衝上 15.63 億元，一舉終結連 11 季虧損，每股稅後純益 0.5 元。
主計總處：今年 GDP 低估了 下半年表現優預期 有望上調趨近 5%
主計總處主計長陳淑姿周三 (15 日) 赴立院財委會備詢時指出，由於 AI 需求持續熱絡，近期出口暢旺，下半年經濟成長表現優於原先預期，今年我國經濟成長率 (GDP) 應有點低估，有望超過 4.5%。
13 家金控 9 月合賺 690 億元 富邦金蟬聯三冠王、玉山金前 9 月唯一賺贏去年
13 家上市金控 2025 年 9 月自結獲利全數出爐！隨著壽險型金控避險壓力降低，加上聯準會啟動降息，台、美股市維持高檔，帶動整體獲利表現穩健。根據各公司公告，13 家金控 9 月稅後純益合計約 690 億元，較 8 月增加逾百億元，增幅近 2 成，前 9 月累計稅後純益達 4328.29 億元 (不含新光人壽今年截至 7/24 前累虧)。值得注意的是，富邦金穩居單月、累計獲利與 EPS 三冠王，而玉山金不僅是累計獲利成長王，更是唯一賺贏去年全年的金控。
宜鼎：DRAM 漲價沒有盡頭 Edge AI 案件指數型成長
工業記憶體模組大廠宜鼎 (5289-TW) 董事長簡川勝周三 (15 日) 指出，AI 需求爆發帶動記憶體市場出現結構性缺口，特別是 DDR4 產能緊縮情況嚴重、價格「看不到盡頭」。同時，公司持續攜手輝達 (NVDA-US) 等大廠衝刺 Edge AI，目前集團累計案件數已突破千件，涵蓋機器人、無人機、智慧城市等應用，邊緣 AI 正進入指數型成長階段。
