search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 2025年10月18日台股中小型公司9月營收一覽（新增6家）

鉅亨網新聞中心


本次公布9月營收一覽

截至台北時間2025年10月18日07:55，彙整前一日公布9月營收的中小型公司(資本額<50億)，共計2032家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
百達-KY-汽車工業 7.40億 425.2%
盈正-其他電子業 4.19億 71.4%
全宇生技-KY-生技醫療業 3.49億 34.0%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
盈正-其他電子業 4.19億 52.5%
全宇生技-KY-生技醫療業 3.49億 43.9%
力銘-電子零組件業 9,358萬 25.2%
9月已公布營收一覽

截至目前，已公布9月營收報告（資本額<50億）的家數累計達2032家。其中營收年增大於 25％有475家，年增小於-20％有347家。

9月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
介於10～50億 >= +25% 174家
介於10～50億 >= 0% 257家
介於10～50億 < 0% 222家
介於10～50億 <= -20% 238家
資本額規模 YoY 表現 家數
小於10億 >= +25% 301家
小於10億 >= 0% 424家
小於10億 < 0% 305家
小於10億 <= -20% 238家

9月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
地心引力-文化創意業 98萬 49100.0%
寶泰生醫-生技醫療業 168萬 41800.0%
理銘-建材營造業 5,741萬 25303.5%
益得-生技醫療業 610萬 22496.3%
聯上發-建材營造業 9,757萬 19374.5%

9月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
皇龍-建材營造業 984萬 24497.5%
台睿-生技醫療業 368萬 22900.0%
聯上發-建材營造業 9,757萬 15764.6%
心誠鎂-生技醫療業 377萬 7587.8%
帝圖-文化創意業 3,867萬 5278.7%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收9月營收文化創意業地心引力汽車工業百達-KY

相關行情

台股首頁我要存股
百達-KY85-7.61%
盈正71.8-6.02%
全宇生技-KY40.55+0.12%
力銘7.4+0.00%
地心引力25.5+9.91%
理銘40.6+0.25%
益得17.95-0.28%
聯上發11.15+0.45%
皇龍21+0.00%
寶泰生醫37.25+0.19%
台睿25+0.85%
心誠鎂66.7-2.00%
帝圖42-2.62%

鉅亨贏指標

了解更多

#波段回檔股

中強短弱
盈正

69.23%

勝率

#槌子

偏弱
百達KY

100%

勝率

#下跌三黑K線

偏弱
百達KY

100%

勝率

#帶量跌破均線糾結

偏弱
百達KY

100%

勝率

#動能指標下跌股

偏弱
百達KY

100%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty