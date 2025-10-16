〈台積電法說〉Q3獲利創高、二度上調全年展望、取得美國第二塊地 七大重點一次看
鉅亨網記者魏志豪 台北
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日召開法說會，第三季 EPS 17.44 元，創下新高，並優於外資預估，第四季美元營收中位數估季減 1%，新台幣營收則挑戰兆元大關，並上調全年美元營收年增幅至 34-36%，同時釋出在美國拿下第二塊地、AI 展望等。《鉅亨網》此次整理法說會 7 大重點，讓讀者一文看完快速看懂。
Q3 雙率超標、EPS 17.44 元締新猷
台積電第三季營收 9899.2 億元，季增 6%，年增 30.3%，毛利率 59.5%，營益率 50.6%，雙率均超越財測高標的 57.5%、47.5%，稅後純益 4523 億元，季增 13.6%，年增 39.1%，每股稅後純益 17.44 元。
Q4 美元營收中位數季減 1%、新台幣戰兆元
展望第四季，台積電預估，第四季營收 322 至 334 億美元，以中位數推算，季減 1%，年增 22%，以美元兌新台幣 30.6 元計算，新台幣營收約 9853 億元至 1 兆 220 億元，季減 0.5% 至季增 3%，毛利率 59-61%，營益率 49-51%，雙率皆維持上季表現。
今年美元營收年增率上調至 34-36%
董事長魏哲家表示，受惠 AI 需求持續強勁，加上非 AI 需求溫和復甦，今年美元營收年增率將達 34-36%，相較於先前釋出的年增率近 30% 調升，也符合外資預期。
未來數年資本支出不會顯著下滑
台積電今年資本支出約落在 400-420 億美元，相較先前的 380-420 億美元，提高低標的水準，並預估未來幾年在 AI 需求驅動下，資本支出不會有大幅下滑。
取得亞利桑那州第二塊地
魏哲家表示，為因應美國客戶需求，正加速亞利桑那州廠的布局，除了技術升級至 2 奈米級更先進製程，也將購置現有土地旁的第二塊土地，屆時將成為超大晶圓廠 (GIGAFAB) 聚落。
AI 需求更樂觀 CAGR 估優於 44-46%
魏哲家表示，近期 AI 發展有利長期需求，以現階段來看，AI 需求比先前看到更強勁，先前預估 AI 加速器近五年的年複合成長率 (CAGR) 達 44-46%，現在看起來略優於該數值。
2 奈米明年放量且獲利更好
台積電受惠 HPC、AI 驅動，2 奈米需求將在 2026 年快速成長，同時 A16 也將在明年下半年量產，屆時 2 奈米家族將成為台積電大規模且長期的製程。財務長黃仁昭也補充，台積電 2 奈米的獲利結構與同期的 3 奈米相比更好。
