〈熱門股〉強茂獲轉單加持 周漲16%創波段新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-10-18 12:50

IC示意圖。（圖：REUTERS／TPG）

外媒報導，荷蘭政府 9 月底以擔心關鍵技術可能轉移至中國為由，直接從聞泰科技手中接管安世半導體，而安世半導體有 80% 的產品是在中國進行加工，再交給客戶，中國政府 10 月初即勒令安世從中國出口，也造成客戶擔憂。

安世主要專注在功率半導體，產品涵蓋 MOSFET、小訊號等相關元件，應用遍及 AI 伺服器、汽車、筆電、手機等消費性產品，隨著安世供應出現疑慮，客戶也陸續找尋其他供應商的解決方案，強茂也接獲眾多客戶詢問洽談。