〈熱門股〉強茂獲轉單加持 周漲16%創波段新高
鉅亨網記者魏志豪 台北
功率半導體大廠安世半導體 (Nexperia) 被荷蘭政府接管後，面臨出口限制令，造成供應鏈大亂，客戶急尋替代方案，由於強茂 (2481-TW) 產品線與安世相近，也接獲轉單，推升股價本周一度達 92.4 元，創下三年半新高，終場收在 81.7 元，單周漲幅達 15.56%。
外媒報導，荷蘭政府 9 月底以擔心關鍵技術可能轉移至中國為由，直接從聞泰科技手中接管安世半導體，而安世半導體有 80% 的產品是在中國進行加工，再交給客戶，中國政府 10 月初即勒令安世從中國出口，也造成客戶擔憂。
安世主要專注在功率半導體，產品涵蓋 MOSFET、小訊號等相關元件，應用遍及 AI 伺服器、汽車、筆電、手機等消費性產品，隨著安世供應出現疑慮，客戶也陸續找尋其他供應商的解決方案，強茂也接獲眾多客戶詢問洽談。
強茂本周沿五日線上攻，週四一度達 92.4 元，但隨著周五大盤回檔，終場也下挫近半根，收在 81.7 元，不過單周仍大漲 15.56%，三大法人本周全站買方，外資敲進 3232 張，投信也大買 4466 張，自營商則加碼 707 張。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇