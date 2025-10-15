主計總處：今年GDP低估了 下半年表現優預期 有望上調趨近5%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-15 16:35

‌



主計總處主計長陳淑姿今 (15) 日赴立院財委會備詢時指出，由於 AI 需求持續熱絡，近期出口暢旺，下半年經濟成長表現優於原先預期，今年我國經濟成長率 (GDP) 應有點低估，有望超過 4.5%。

主計總處有望上修今年GDP。(鉅亨網資料照)

主計總處於 8 月公布的 GDP 預測值為 4.45%，陳淑姿認為，目前看來有點低估，一般更認為趨近 5%，看目前台灣經濟環境處於穩定狀態。

‌



而對於立委提問，總統賴清德日前於國慶演說中表示，將提新的國防預算加速打造台灣之盾，預計 2030 年國防預算達到 GDP 的 5%，此是否恐排擠到其他預算，陳淑姿則回應，應該不會，國防預算是逐年提升，會在有限資源內讓國防經費穩健成長。

另一方面，主計總處也會在韌性預算裡編列一些針對中小企業的輔導措施。

主計總處今日進行業務報告，2026 年中央政府總預算案歲入編列 2 兆 8623 億元、歲出 3 兆 350 億元，歲入歲出差 1727 億元，連同債務還本 1265 億元後，須融資調度 2992 億元，全數以舉債支應。