鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-01-07 06:07

標普 500 指數上漲 0.62%，創下一個新里程碑，道瓊指數升約 484 點，收在 49,462.08 點的歷史新高。那斯達克指數漲 0.65%，進一步逼近去年 10 月 29 日創下的高點。

在拉斯維加斯 CES 展會上，多家半導體大廠釋出最新產品與展望後，科技股成為盤面焦點，相較之下，能源類股表現轉弱。該族群前一個交易日因美國逮捕委內瑞拉總統馬杜洛而大幅上漲，週二則出現獲利回吐，不過並未影響整體大盤續創新高。

市場同時關注聯準會官員談話。多位聯準會官員本週將發表看法，為 1 月底的政策會議鋪陳方向。聯準會理事米蘭 (Stephen Miran) 表示，現行貨幣政策仍屬明顯緊縮，正在壓抑經濟活動，美國在 2026 年可能需要降息超過 4 碼。

投資人也將焦點轉向週五公布的美國 12 月非農就業報告。美國銀行經濟學家預期，新增就業人數可能回升至約 7 萬人，高於市場共識。該數據被視為影響今年稍後降息預期的重要關鍵指標。

美股週二 (6 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數上漲 484.9 點，或 0.99%，收 49,462.08 點。

那斯達克指數上漲 151.351 點，或 0.65%，收 23,547.173 點。

S&P 500 指數上漲 42.77 點，或 0.62%，收 6,944.82 點。

費城半導體指數上漲 204.474 點，或 2.75%，收 7,650.929 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 73.82 點，或 0.47%，收 15,746.92 點。

標普 11 大板塊中，原物料與醫療保健族群領漲，能源類股重挫成為最大拖累，通訊服務類股亦走弱。(圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭表現分歧。Meta (META-US) 上漲 0.28%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.83%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 0.70%；微軟 (MSFT-US) 上漲 1.20%；亞馬遜 (AMZN-US) 大漲 3.38%。

台股 ADR 以聯電漲幅最強。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 1.61%；日月光 ADR (ASX-US) 大漲 3.18%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 4.50%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 1.14%。

企業新聞

輝達 (NVDA-US) 週二小跌 0.45% 至每股 187.24 美元，同時，受輝達自駕 AI 布局威脅，特斯拉 (TSLA-US) 重挫 4.14% 至每股 432.96 美元。

今年拉斯維加斯舉行的消費性電子展 (CES) 期間，輝達執行長黃仁勳宣布，公司下一代 AI 平台 Vera Rubin 已進入全面量產階段，並同步推出名為 Alpamayo 的開源 AI 模型，目標是加速自動駕駛技術的發展。

摩根士丹利分析師 Joseph Moore 指出，黃仁勳在這場以消費性電子為主的活動中，對 Vera Rubin 的著墨時間超出市場預期，顯示相關需求快速升溫。

AI 晶片架構升級與需求持續強勁，也推動記憶體與儲存類股大幅走高。美光 (MU-US) 噴漲超 10%，SanDisk (SNDK-US) 飆升超過 27%，威騰電子 (WDC-US) 狂升接近 17%，延續去年以來強勢表現。

希爾頓集團 (HLT-US) 收高 2.63% 至每股 293.28 美元，該集團宣布將與明尼阿波利斯飯店切割關係，原因是後者櫃檯人員拒絕為國土安全部執法人員提供房間，未符合品牌標準，希爾頓已決定立即將該飯店自系統中移除。

華爾街分析

瑞銀全球財富管理美股主管 David Lefkowitz 指出，即便過去三年股市表現亮眼，仍認為這波多頭行情尚未結束。瑞銀對標普 500 指數的年底目標價設定為 7,700 點，較目前水準仍有約一成以上的上行空間。

先鋒集團全球資本市場研究主管 Qian Wang 認為，美國利率可能在更長時間內維持高於通膨水準，使固定收益資產即便在資產分散之外，本身仍具投資吸引力。