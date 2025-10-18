〈熱門股〉中航領銜Q4散裝旺季行情 周漲逾16%

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-10-18 09:15

中航領銜Q4散裝旺季行情 周漲逾16%。(鉅亨網資料照)

目前中航船隊共有 12 艘海岬型船舶，平均每季換約 2-3 艘， 而已訂新船 4 艘，預計明年下半年起陸續交付。

由於時序進入傳統旺季，大礦商通常會趕在年底前積極出貨，有利海岬型船舶運價向上，並有助船東與租家進行長約換約時的價格談判。

法人分析，中國港口鐵礦砂庫存已從 1.5 億噸降到 1.38 億噸，因此，預期明年西非鐵礦砂開採可支撐海岬型船的部分需求。

西非西芒度鐵礦場預計於年底前開始向遠東地區供應鐵礦石，成為全球第三大鐵礦砂出口地，法人指出，由於運到中國的距離是澳洲的 3 倍，有助長水路運輸需求增加。