〈熱門股〉中航領銜Q4散裝旺季行情 周漲逾16%
鉅亨網記者王莞甯 台北
散裝業進入第四季傳統旺季，再加上美國總統川普宣布以哈戰爭結束，未來加薩地區重建需求龐大，激勵散裝股近期開始轉強，又以中航 (2612-TW) 周漲 16.5% 表現較強勢。
目前中航船隊共有 12 艘海岬型船舶，平均每季換約 2-3 艘， 而已訂新船 4 艘，預計明年下半年起陸續交付。
由於時序進入傳統旺季，大礦商通常會趕在年底前積極出貨，有利海岬型船舶運價向上，並有助船東與租家進行長約換約時的價格談判。
法人分析，中國港口鐵礦砂庫存已從 1.5 億噸降到 1.38 億噸，因此，預期明年西非鐵礦砂開採可支撐海岬型船的部分需求。
西非西芒度鐵礦場預計於年底前開始向遠東地區供應鐵礦石，成為全球第三大鐵礦砂出口地，法人指出，由於運到中國的距離是澳洲的 3 倍，有助長水路運輸需求增加。
展望 2026 年，法人認為，西非幾內亞鋁磐土和西芒度鐵礦砂產量以及中國進口量可望持續增加，同時，船舶新增供給量低，預期明年運價有望再優於今年。
