燁輝攜子公司斥10.8億元參與義享樂現增 取得17%股權

燁輝 (2023-TW) 今 (17) 日召開重訊，宣布與子公司鑫陽鋼鐡參與義享樂公司現增，以每股 12 元，分別取得 5 萬股及 4 萬股，交易總金額共 10.8 億元，合計認購持股 9 萬股、占義享樂公司股權合計 17.31%。

義联集團董事長林義守。(鉅亨網資料照)

燁輝表示，義享樂公司興建之大型複合式商業大樓，包含電影院、購物廣場 (Mall) 與企業商辦等，名為義享天地 B 館開發案，緊鄰公司及子公司義享天地 A 館高雄萬豪酒店及義享時尚廣場，兩館以空橋連通，二地合併佔地廣大且擁有便利的交通網絡。

而義享樂公司因興建大型複合式商業大樓之資金需求辦理現金增資，原股東因未來營運資金規劃，放棄本次增資認購，燁輝考量，前述 A、B 二館投資標的之產業群聚效益，能創造規模經濟和降低成本，並增強同業的競爭力。