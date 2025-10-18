鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-18 12:26

‌



您是否曾私下買賣過未上市櫃的股票，卻對證券交易稅（簡稱證交稅）的報繳程序感到困惑？財政部北區國稅局特別提醒民眾，私人間的未上市股票交易，稅務規定和透過券商買賣大不相同。掌握正確的「眉角」，才能避免資料錯誤或溢繳，保障自身權益。

買賣未上市股別亂「稅」！國稅局教你如何報稅不踩雷 弄錯還能這樣補救。（鉅亨網資料照）

一般人透過證券商買賣上市櫃股票時，證交稅會由券商直接代徵。但如果是私人對私人的交易（例如：甲先生將自己持有的 A 公司未上市股票直接賣給乙小姐），依《證券交易稅條例》規定，代徵證交稅的義務人是「受讓證券人」，也就是股票的「買方」。這點與一般認知不同，民眾需特別注意。

‌



假設乙小姐（買方）向甲先生（賣方）以 100 萬元買進未上市股票。這筆交易產生的證交稅，就必須由乙小姐負責代為計算、填寫繳款書並繳納給國庫。

國稅局指出，實務上常見民眾在填寫繳款書時，不慎填錯了成交價格、交易總額，甚至買賣雙方的基本資料。如果發生這類錯誤，導致稅金多繳或資料不正確，民眾仍有補救機會。

重要提醒： 代徵人（買方）應會同出賣人（賣方），共同向買方地址所在地的國稅局提出申請。申請時需備妥關鍵文件，包括：雙方的身分證明文件影本、股票買賣契約書、價金收付憑證（例如：銀行轉帳證明）及原先繳納證交稅的全部聯單正本。

國稅局強調，這些文件的目的在於證明交易的真實性與金額的正確性，缺一不可。備齊文件後，即可向國稅局申請更正或退還多繳的稅款。

國稅局特別叮嚀，私人買賣股票的交易流程不如透過券商公開透明，因此買賣雙方務必在繳稅前仔細核對成交金額，並且妥善保存買賣契約、收款憑證以及代徵證交稅的繳款書等所有文件。這些都是未來發生爭議或申請更正時的有力證據。