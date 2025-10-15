美中互徵港口費 不影響國內航商 散裝業仍喜迎這兩大需求利多
鉅亨網記者王莞甯 台北
美國貿易代表署 (USTR) 依據 301 條款報告，已開始對中國製船舶收取港口費，中國也對此祭出反制措施，統一投顧今 (15) 日分析，對國內航商影響甚微，反而持續看好進入北美穀物收成期間，穀物運輸需求提升，有利散裝中小型船運價漲勢延續；而西非幾內亞礦區預計 11 月啟用，也將推升海岬型船舶需求。
美國對停靠其港口的中國公司擁有或營運船舶，以及中國製但非中國營運商的船舶，均徵收港口費，而為反制美國，中國昨日也發布對美船舶收取船舶特別港務費實施辦法。
目前此對於國內貨櫃航商影響甚微，原因在於，長榮 (2603-TW)、萬海 (2615-TW) 由中國船廠製造的船舶並未配置在美國線，而陽明 (2609-TW) 也已將中國製船舶避開。
散裝航商方面，由於中國是原物料進口大國，且若美國擁有的中國建造船舶可豁免停靠中國的港口費，因此事件影響性小。
統一投顧表態，續看好進入北美穀物收成期間，穀物的運輸需求提升，中小型船運價漲勢將延續。
而大型船方面，西非幾內亞礦區預計 11 月啟用，將推升海岬型船的需求。
