Salesforce宣布2030年營收目標上看600億美元 股價上漲(圖:shutterstock)

Salesforce 財務長兼營運長 Robin Washington 在周三 (15 日) 的投資者活動上表示，Salesforce 預計到 2030 年 1 月結束的財年，年收入將達到 600 億美元。

這一目標排除了收購軟體開發商 Informatica 可能帶來的貢獻，收購預計將於 2026 年上半年完成。此預期數字高於路透 / LSEG 估計的 583.7 億美元。

為了達成這一目標，Salesforce 表示將積極在旗下軟體服務中全面推廣人工智慧 (AI) 功能。公司期望從 2026 會計年度至 2030 會計年度，實現超過 10% 的有機複合年成長率 (CAGR)。

財務長兼營運長 Robin Washington 表示，公司對於重返雙位數成長感到興奮，並預計需要約 12 到 18 個月才能看到成長的加速。Salesforce 預計 2026 會計年度的營收為 413 億美元，而截至今年 1 月止的會計年度營收為 379 億美元。

Salesforce 將其主要的成長賭注放在 Agentforce 上，這是一個代理式 AI 工具，旨在幫助企業利用 AI 自動處理客服和早期銷售等工作。Agentforce 目前已被超過 12,000 家客戶採用，並在第二季度貢獻了約 4.4 億美元的年度經常性收入 (ARR)。

公司指出，擴大使用代理式 AI 解決方案的企業，其 ARR 有潛力增加 3 到 4 倍。整體而言，Salesforce 的數據與 AI 產品在第二季的營收達到 12 億美元，年增率高達 120%。此外，Robin Washington 駁斥了應用軟體已死的說法，稱其為「迷思」。

在策略方面，Salesforce 推出了「50 by FY30」盈利成長框架，目標是訂閱與支援的穩定貨幣成長率及非 GAAP 營運利潤合計達到 50。策略也包括加速產品創新和優化進入市場模式。

儘管 Salesforce 在 AI 上投入了數十億美元，但投資者先前對其變現計畫仍未留下深刻印象。在宏觀經濟環境不確定導致企業支出放緩的情況下，該公司股價在 2025 年迄今已下跌約 28.5%。