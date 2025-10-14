Salesforce加速結盟OpenAI、Anthropic 盼打消華爾街疑慮

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-14 21:30

CRM 巨擘 Salesforce(CRM-US) 周二 (14 日) 宣布與 OpenAI、Anthropic 深化合作，將 AI 模型整合進 Agentforce 360 軟體。面對今年股價大跌 26%，這家雲端軟體巨頭積極擁抱生成式 AI，試圖化解華爾街對其成長趨緩的疑慮。

Salesforce深化與AI巨頭合作。(圖:Shutterstock)

這項消息在舊金山年度 Dreamforce 大會前夕宣布，一天前，該公司才剛將 Agentforce 的功能從文字對話擴展到語音通話。

股價表現不佳 華爾街期待更快成長

今年以來 Salesforce 股價下跌約 26%，同期標普 500 指數上漲 13%，華爾街期待這家雲端軟體公司能交出更快的營收成長。摩根士丹利 (MS-US) 分析師在周一報告中指出，目前 Agentforce 的營收「相當有限」，不過該行對 Salesforce 維持相當於買進的評級。

Salesforce 執行長貝尼奧夫 (Marc Benioff) 一直在為公司在 AI 熱潮中的地位辯護。他在上月財報電話會議上表示，Anthropic 和 OpenAI 都使用 Salesforce 工具。

大型軟體公司愈來愈倚重熱門 AI 模型開發商來獲取新功能。Atlassian(TEAM-US)、Datadog(DDOG-US) 和 Intuit(INTU-US) 先前都與 OpenAI 簽約，而微軟 (MSFT-US) 更已投資 OpenAI 近 140 億美元。今年 9 月，Databricks 也承諾斥資 1 億美元採購 OpenAI 模型。

ChatGPT 整合企業資料 開放電商功能

根據 Salesforce 的聲明，企業客戶將能透過擁有超過 8 億周活躍用戶的 ChatGPT 助理，存取 Agentforce 360 中的企業資訊並在 Tableau 建立圖表。

與 OpenAI 和 Salesforce 都有合作的企業，將能在 2025 年稍後透過 ChatGPT 的即時結帳功能販售商品。Salesforce 也計畫與 Anthropic 合作，從金融服務業開始，為受監管產業銷售產品。

OpenAI 上月表示，ChatGPT 用戶將能向美國 Etsy(ETSY-US) 賣家和 Shopify(SHOP-US) 商家購物。