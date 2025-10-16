〈台積電法說〉Q3雙率超標 純益達4523億元、EPS 17.44元再締新猷
鉅亨網記者魏志豪 新竹
台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (16) 日召開法說會，並公布第三季財報，受惠成本持續控管以及整體稼動率提升，抵銷海外產能增加造成的稀釋，毛利率、營益率雙雙超標，毛利率更創下 11 季來新高，達 59.5%，推升稅後純益 4523 億元，季增 13.6%，年增 39.1%，每股稅後純益 17.44 元，雙雙締下新猷，累計前三季美股大賺 46.75 元
台積電第三季營收 9899.2 億元，季增 6%，年增 30.3%，毛利率 59.5%，季增 0.9 個百分點，年增 1.7 個百分點，營益率 50.6%，季增 1 個百分點，年增 3.1 個百分點，稅後純益 4523 億元，季增 13.6%，年增 39.1%，純益率 45.7%，季增 3 個百分點，年增 2.9 個百分點，每股稅後純益 17.44 元。
台積電前三季營收 2 兆 7629.64 億元，年增 36.4%，毛利率 59%，年增 4.1 個百分點，營益率 49.6%，年增 5.4 個百分點，稅後純益 1 兆 2121.39 億元，年增 51.8%，純益率 43.9%，年增 4.5 個百分點，每股稅後純益 46.75 元。
依照製程別區分，台積電 3 奈米營收比重達 23%，5 奈米 37%，7 奈米 14%，其他共 36%；以應用別區分，高效能運算占比達 57%，智慧型手機 30%，物聯網、車用電子各 5%，消費性電子 1%，其他約 2%。
