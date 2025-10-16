卓揆拍板無人機民主供應鏈戰略 3目標4策略強化技術自主、錨定「非紅」轉單商機

行政院長卓榮泰今（16）日在行政院會聽取經濟部「無人機產業發展－無人載具（無人機及水面水下無人船）產業發展統籌型計畫」報告後表示，面對全球地緣政治轉變，供應鏈日益強調安全與信任，無人機是扮演不對稱作戰中重要的角色，同時也具有民生產業新興應用的潛力。