卓揆拍板無人機民主供應鏈戰略 3目標4策略強化技術自主、錨定「非紅」轉單商機
鉅亨網記者張韶雯 台北
行政院長卓榮泰今（16）日在行政院會聽取經濟部「無人機產業發展－無人載具（無人機及水面水下無人船）產業發展統籌型計畫」報告後表示，面對全球地緣政治轉變，供應鏈日益強調安全與信任，無人機是扮演不對稱作戰中重要的角色，同時也具有民生產業新興應用的潛力。
卓榮泰指出，無人機產業是賴清德總統宣布的「五大信賴產業」之一，行政院由鄭麗君副院長組成跨部會「無人載具專案會議」積極推動，擬定「產業發展、國防自主、民主供應鏈」三大政策目標，並以市場面「擴大國內外需求引導產業發展」、技術面「技術開發與國際鏈結」、環境面「形成產業聚落及生態系」、法規面「完善無人載具相關管理規則」共四大策略推動。
卓榮泰並於會中責成經濟部、國科會、國防部與各部會合作，加速擴大國內需求及用途開發，並對準國際非紅供應鏈轉單商機，帶動產業發展，以打造臺灣成為無人機民主供應鏈亞太中心為目標，讓台灣無人機產業走向國際，展現產業自主能量及民主供應鏈的價值。
