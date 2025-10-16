貝佐斯亞馬遜持股首度低於10% 過去一年拋了1億股
鉅亨網編輯林羿君
亞馬遜 (AMZN-US) 創辦人貝佐斯過去兩年一直大舉拋售亞馬遜股票，最新持股比例首次跌破 10%，凸顯他正在逐漸退出這個自己 30 年前所創立的科技巨頭。
根據美國證券交易委員會（SEC）14 日發布的文件，貝佐斯過去一年減持逾 1 億股亞馬遜股票後，他目前持有該公司 9.6% 的流通股。
根據監管記錄，一年前貝佐斯的持股比例約 10.1%，亞馬遜 1997 年上市時，他的持股比例超過 43%。他最近的股票拋售是自卸任執行長、退出亞馬遜日常管理職責以來最大規模的減持之一。
今年 2 月，貝佐斯提交了出售 2,500 萬股股票的申請，以當時亞馬遜的股價計算，他將套現約 50 億美元。隨後 8 月提交的文件顯示，貝佐斯計劃再賣出 2,500 萬股股票，價值約 54 億美元。
根據向 SEC 披露的文件，貝佐斯最近幾個月還向慈善機構捐贈了 50 萬多股亞馬遜股票。
自 4 月底以來，亞馬遜的股價飆升了 38%，這給了貝佐斯兌現部分持股的理想時機。
雖然貝佐斯仍然是亞馬遜最大的個人股東，但他的注意力已逐漸轉向其他企業，包括他的航空航太公司藍色起源（Blue Origin）、慈善事業和其他個人項目。
即使在最近的拋售之後，貝佐斯仍然是世界上最富有的人之一。彭博億萬富翁指數顯示，截至 15 日收盤，他的淨資產約為 2390 億美元，在富豪榜上名列第四，排在特斯拉 (TSLA-US) 的馬斯克、甲骨文 (ORCL-US) 的埃里森及 Meta(META-US) 祖克伯之後。
