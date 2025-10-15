反制中國不公平競爭！貝森特：對多產業設價格下限、不排除再入股戰略企業

鉅亨網編譯王貞懿 2025-10-15 22:51

美國財政部長貝森特周三 (15 日) 接受《CNBC》專訪時表示，川普政府將在稀土等多個產業設立價格下限，以對抗中國的市場操控。他指出，中國過去 20 年利用在精煉和加工的全球主導地位壓低價格，逼退外國競爭對手，美國必須採取產業政策因應。

川普政府將在稀土等多個產業設立價格下限，對抗中國市場操控。(圖:Shutterstock)

「當你面對像中國這樣的非市場經濟體時，你必須採取產業政策，」貝森特在華盛頓特區舉行的《CNBC》「投資美國論壇」上表示。

貝森特說明，政府將設立價格下限和遠期採購機制，確保這種情況不再發生，並將在多個產業推行此政策。

稀土對國防至關重要

稀土磁鐵是 F-35 戰機和戰斧巡弋飛彈等美國武器系統的關鍵材料，也是電動車等民用商業應用不可或缺的原料之一。

川普政府一直致力於建立國內稀土供應鏈。如國防部 7 月與美國最大稀土開採商 MP Materials(MP-US) 達成史無前例的協議，內容包括股權投資、價格下限和承購協議等。

不過，中國上周在川習預計本月底 APEC 峰會會談前，突然推出最嚴格稀土出口限制。美國總統川普已威脅加徵額外 100% 關稅反制。

可能入股更多企業

貝森特告訴《CNBC》，在北京限制稀土出口後，美國可能入股更多戰略企業。