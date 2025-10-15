鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-15 17:47

雖然台股昨 (14) 日開高走低收黑，但半導體設備製造商艾司摩爾 (ASML) 訂單表現優於預期，帶領多頭展開反攻，今 (15) 日在護國神山台積電領軍創高激勵下，加權指數大漲 482.56 點，收 27275.71 點，逼近歷史高位。而自 4 月川普公布對等關稅以來已過半年，加權指數反彈約 4 成，而市值型 ETF 如元大台灣 50(0050-TW)、富邦台 50(006208-TW)，近半年報酬率更接近 5 成，不過，根據統計，有 5 檔台股原型 ETF 近半年含息報酬率在 5 成之上，勝過 0050、006208。

ASML報喜+台積電寫新天價 這5檔台股ETF半年績效突破5成。

這 5 檔表現優異的台股 ETF 分別是中信小資高價 30(00894-TW)、元大電子 (0053-TW)、富邦科技 (0052-TW)、野村臺灣新科技 50(00935-TW) 及國泰台灣科技龍頭 (00881-TW)。其中，00894 近半年報酬率更高達 58%，成為近半年台股原型 ETF 報酬率冠軍。

觀察 00894 前十大成分股，第一名台積電權重約 30%，股價再創新高，今天大漲 40 元、以 1465 元作收；第二名台達電則是今年以來漲勢凌厲的新千金股台達電，權重來到 9.5%；第三名聯發科宣布攜手輝達推出全球最小 AI 超級電腦，今天股價也上漲 10 元，占 00894 權重約 5.7%。此外包含網通龍頭智邦、散熱龍頭奇鋐，同步上漲表態，前五大成分股價格都在千元以上，且是台股向上攻堅的主力，成為 00894 今年績效亮眼的主因。

中國信託投信表示，放眼當前盤面，AI 產業的能見度依然冠絕群雄。受惠於 GB300 等新品開始出貨，相關供應鏈 9 月營收普遍優於預期，訂單能見度更一路延伸至明年。台股在評價偏高的情況下，股價波動在所難免，投資操作應更具彈性，近期盤勢修正，反提供具吸引力的切入點，是投資人逢低佈局的良機。