ASML報喜+台積電寫新天價 這5檔台股ETF半年績效突破5成
鉅亨網記者陳于晴 台北
雖然台股昨 (14) 日開高走低收黑，但半導體設備製造商艾司摩爾 (ASML) 訂單表現優於預期，帶領多頭展開反攻，今 (15) 日在護國神山台積電領軍創高激勵下，加權指數大漲 482.56 點，收 27275.71 點，逼近歷史高位。而自 4 月川普公布對等關稅以來已過半年，加權指數反彈約 4 成，而市值型 ETF 如元大台灣 50(0050-TW)、富邦台 50(006208-TW)，近半年報酬率更接近 5 成，不過，根據統計，有 5 檔台股原型 ETF 近半年含息報酬率在 5 成之上，勝過 0050、006208。
這 5 檔表現優異的台股 ETF 分別是中信小資高價 30(00894-TW)、元大電子 (0053-TW)、富邦科技 (0052-TW)、野村臺灣新科技 50(00935-TW) 及國泰台灣科技龍頭 (00881-TW)。其中，00894 近半年報酬率更高達 58%，成為近半年台股原型 ETF 報酬率冠軍。
觀察 00894 前十大成分股，第一名台積電權重約 30%，股價再創新高，今天大漲 40 元、以 1465 元作收；第二名台達電則是今年以來漲勢凌厲的新千金股台達電，權重來到 9.5%；第三名聯發科宣布攜手輝達推出全球最小 AI 超級電腦，今天股價也上漲 10 元，占 00894 權重約 5.7%。此外包含網通龍頭智邦、散熱龍頭奇鋐，同步上漲表態，前五大成分股價格都在千元以上，且是台股向上攻堅的主力，成為 00894 今年績效亮眼的主因。
中國信託投信表示，放眼當前盤面，AI 產業的能見度依然冠絕群雄。受惠於 GB300 等新品開始出貨，相關供應鏈 9 月營收普遍優於預期，訂單能見度更一路延伸至明年。台股在評價偏高的情況下，股價波動在所難免，投資操作應更具彈性，近期盤勢修正，反提供具吸引力的切入點，是投資人逢低佈局的良機。
此外，台積電亮眼的 9 月營收，已為第三季財報與未來展望帶來樂觀預期，尤其艾司摩爾已率先公布樂觀財報，今天台股半導體設備股、二奈米概念股都大漲，預料 16 日台積電的法說可望捎來好消息，以台積電為首的 AI 相關概念股，可望持續扮演穩定台股的關鍵力量。
- 免費體驗模擬交易 投資全球熱門資產
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 台股ETF之王0050單周吸金169億元 規模衝上8126億元締新猷
- 「棄債轉金」風潮再起！黃金期貨衝破4200美元創高 ETF同步狂飆
- 台股只演半場好戲... 這幾檔高股息ETF逆勢走強 海外主題表現勝出
- 台股ETF之王0050單周吸金169億元 規模衝上8126億元締新猷
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇