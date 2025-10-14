鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-10-14 16:41

美中貿易戰情勢詭譎，台股今 (14) 日開盤雖一度大漲逾 500 點，惟盤中賣壓大舉出籠，終場翻黑收跌 130 點，成交量放大到 6847 億元，許多個股開高走低，多數 ETF 下跌，但仍有部分高股息 ETF 逆勢收紅，又以聚焦海外的高股息 ETF 漲幅較大，如中信中國高股息 (00882-TW)、中信亞太高股息 (00964-TW) 都有近 2% 漲幅。

台股只演半場好戲... 這幾檔高股息ETF逆勢走強 海外主題表現勝出。(鉅亨網資料照)

中國信託投信表示，近期台股在連日大漲後，呈現漲多回吐的修正格局，即便市場氣氛一度樂觀，但高檔獲利了結的賣壓仍不容小覷。回顧國際情勢，上周美中貿易爭端一度引發美股大幅修正，但隨後在雙方釋出緩和訊號後，周一美股上演強勢反彈，可惜這股樂觀氛圍只讓 14 日的台股打了半場好球，尾盤龐大賣壓出籠，台積電雖力守盤上，但許多個股都由紅翻黑。

不過，中國信託投信表示，放眼當前盤面，AI 產業的能見度依然冠絕群雄。受惠於 GB300 等新品開始出貨，相關供應鏈的 9 月營收普遍優於預期，訂單能見度更一路延伸至明年。不過，台股在評價偏高的情況下，股價波動在所難免，投資操作應更具彈性，近期盤勢修正反提供具吸引力的切入點，是投資人逢低佈局的良機。此外，「護國神山」台積電法說會在即，其亮眼的 9 月營收已為第三季財報與未來展望帶來樂觀預期，預料將持續扮演穩定台股的關鍵力量。

觀察今天 ETF 表現，受大盤下跌拖累，多數高股息 ETF 也由紅翻黑，但仍有部分高股息 ETF 逆勢走強，主要來自選股邏輯的差異，今天包含航運、金融類股都逆勢走強，尤其航運類股表現更為強勢，也使得成分股以上述產業為主的高股息 ETF 走勢相對強勁。此外，聚焦海外的高股息 ETF 也因成分股多屬於傳產、金融類股，並非殺盤重心的電子類股，表現也相對強勢。

觀察今天漲幅前 10 名的高股息 ETF，當中就有 4 檔是海外高股息 ETF，包括 00882、00964、00956、00963，顯示其能發揮分散布局、降低風險的效果，

14 日高股息 ETF 漲幅排行前十名

股票代號 股票名稱 10/14 淨值 漲幅 (%) 近三月報酬率 (%) 近六月報酬率 (%) 00882 中信中國高股息 14.22 1.86 10.11 16.24 00964 中信亞太高股息 10.74 1.78 4.65 18.6 00907 永豐優息存股 15.65 0.84 5.15 10.21 00701 國泰股利精選 30 27.73 0.76 2.12 10.58 00956 中信日經高股息 10.38 0.5 14.63 14.54 00963 中信全球高股息 10.56 0.48 6.25 9.84 00919 群益台灣精選高息 21.19 0.43 1.54 7.54 00961 FT 臺灣永續高息 9.43 0.32 3.84 9.98 00915 凱基優選高股息 30 22.47 0.13 0.84 6.49 00713 元大台灣高息低波 51.36 0.1 2.16 7.64

資料來源：CMoney，2025/10/14

中信全球高股息 ETF 經理人陳雯卿建議投資人，在高股息 ETF 的資產配置上，可採「核心衛星」的概念，根據自身風險承受度和對現金流需求調整比例。對絕大多數追求穩定、並期望兼顧分散性與收益的投資人，可從台股 60%、海外 40% 開始配置，因投資人對台股產業掌握度較高，配息來源也相對熟悉。至於海外高股息 ETF 則可提供跨國別、跨產業的穩定現金流，同時享有境外所得的稅務優勢，更適合高資產或追求節稅效益的投資人。

陳雯卿表示，海外高股息 ETF 在資產配置上扮演了關鍵的「低相關性」角色，可適度分散投資區域、產業與匯率風險。台灣高股息 ETF 與台股大盤高度連動，海外高股息 ETF 則將息收來源分散至美國、歐洲、日本等多元成熟市場。當單一市場或產業因特定事件或景氣循環面臨壓力時，多元化的海外高股息資產配置更可有效對沖，降低整體組合的淨值波動。