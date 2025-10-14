台股只演半場好戲... 這幾檔高股息ETF逆勢走強 海外主題表現勝出
鉅亨網記者陳于晴 台北
美中貿易戰情勢詭譎，台股今 (14) 日開盤雖一度大漲逾 500 點，惟盤中賣壓大舉出籠，終場翻黑收跌 130 點，成交量放大到 6847 億元，許多個股開高走低，多數 ETF 下跌，但仍有部分高股息 ETF 逆勢收紅，又以聚焦海外的高股息 ETF 漲幅較大，如中信中國高股息 (00882-TW)、中信亞太高股息 (00964-TW) 都有近 2% 漲幅。
中國信託投信表示，近期台股在連日大漲後，呈現漲多回吐的修正格局，即便市場氣氛一度樂觀，但高檔獲利了結的賣壓仍不容小覷。回顧國際情勢，上周美中貿易爭端一度引發美股大幅修正，但隨後在雙方釋出緩和訊號後，周一美股上演強勢反彈，可惜這股樂觀氛圍只讓 14 日的台股打了半場好球，尾盤龐大賣壓出籠，台積電雖力守盤上，但許多個股都由紅翻黑。
不過，中國信託投信表示，放眼當前盤面，AI 產業的能見度依然冠絕群雄。受惠於 GB300 等新品開始出貨，相關供應鏈的 9 月營收普遍優於預期，訂單能見度更一路延伸至明年。不過，台股在評價偏高的情況下，股價波動在所難免，投資操作應更具彈性，近期盤勢修正反提供具吸引力的切入點，是投資人逢低佈局的良機。此外，「護國神山」台積電法說會在即，其亮眼的 9 月營收已為第三季財報與未來展望帶來樂觀預期，預料將持續扮演穩定台股的關鍵力量。
觀察今天 ETF 表現，受大盤下跌拖累，多數高股息 ETF 也由紅翻黑，但仍有部分高股息 ETF 逆勢走強，主要來自選股邏輯的差異，今天包含航運、金融類股都逆勢走強，尤其航運類股表現更為強勢，也使得成分股以上述產業為主的高股息 ETF 走勢相對強勁。此外，聚焦海外的高股息 ETF 也因成分股多屬於傳產、金融類股，並非殺盤重心的電子類股，表現也相對強勢。
觀察今天漲幅前 10 名的高股息 ETF，當中就有 4 檔是海外高股息 ETF，包括 00882、00964、00956、00963，顯示其能發揮分散布局、降低風險的效果，
14 日高股息 ETF 漲幅排行前十名
|股票代號
|股票名稱
|10/14 淨值
|漲幅 (%)
|近三月報酬率 (%)
|近六月報酬率 (%)
|00882
|中信中國高股息
|14.22
|1.86
|10.11
|16.24
|00964
|中信亞太高股息
|10.74
|1.78
|4.65
|18.6
|00907
|永豐優息存股
|15.65
|0.84
|5.15
|10.21
|00701
|國泰股利精選 30
|27.73
|0.76
|2.12
|10.58
|00956
|中信日經高股息
|10.38
|0.5
|14.63
|14.54
|00963
|中信全球高股息
|10.56
|0.48
|6.25
|9.84
|00919
|群益台灣精選高息
|21.19
|0.43
|1.54
|7.54
|00961
|FT 臺灣永續高息
|9.43
|0.32
|3.84
|9.98
|00915
|凱基優選高股息 30
|22.47
|0.13
|0.84
|6.49
|00713
|元大台灣高息低波
|51.36
|0.1
|2.16
|7.64
資料來源：CMoney，2025/10/14
中信全球高股息 ETF 經理人陳雯卿建議投資人，在高股息 ETF 的資產配置上，可採「核心衛星」的概念，根據自身風險承受度和對現金流需求調整比例。對絕大多數追求穩定、並期望兼顧分散性與收益的投資人，可從台股 60%、海外 40% 開始配置，因投資人對台股產業掌握度較高，配息來源也相對熟悉。至於海外高股息 ETF 則可提供跨國別、跨產業的穩定現金流，同時享有境外所得的稅務優勢，更適合高資產或追求節稅效益的投資人。
陳雯卿表示，海外高股息 ETF 在資產配置上扮演了關鍵的「低相關性」角色，可適度分散投資區域、產業與匯率風險。台灣高股息 ETF 與台股大盤高度連動，海外高股息 ETF 則將息收來源分散至美國、歐洲、日本等多元成熟市場。當單一市場或產業因特定事件或景氣循環面臨壓力時，多元化的海外高股息資產配置更可有效對沖，降低整體組合的淨值波動。
根據中國信託投信官網，本月三檔高股息 ETF 都將迎來除息，其中 00956 擬配息 0.16 元、00963 擬配息 0.059 元、00964 擬配息 0.065 元，換算年化配息率皆在 6% 以上，其中 00964 年化配息率更上看 7%。進一步觀察這三檔高股息 ETF 自 4 月對等關稅低點以來，近半年報酬率也來到 10% 至 18%，在高股息 ETF 中表現也相對較佳，顯示分散佈局對尋求穩健收益投資人的重要性。
