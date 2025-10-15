「棄債轉金」風潮再起！黃金期貨衝破4200美元創高 ETF同步狂飆
鉅亨網記者陳于晴 台北
美國聯準會主席鮑爾於最新公開演說表示，勞動力市場存在下行風險，強化市場對於本月底降息預期，加上股市相對高檔，債券前景不明，催化黃金價格表現。今 (15) 日亞洲早盤紐約期金站上 4200 美元關卡，再度刷下歷史新高。國內唯一連結黃金表現，期元大 S&P 黃金 (00635U-TW) 股價同步創高，今年以來漲幅突破 5 成，具槓桿性質的期元大 S&P 黃金正 2(00708L-TW) 更直接飆破 120%。
法人分析，黃金成為全球表現最亮眼資產，其原因包括川普不斷挑戰聯準會獨立性，導致美元穩定性受到挑戰；各國政府央行買盤強勁、地緣政治風險攀升與降息受惠，金價突破新高後更是萬里無雲，聯準會官員近日鴿派言論再掃平利率風險，使漲勢更加穩固。
據 10 月美銀經理人調查報告顯示，全球經理人認為目前三大風險為 AI 泡沫、通膨再起以及聯準會獨立性隱憂，黃金對此具備高度對沖風險性質，但目前全球經理人相對低配黃金，近六成受訪對象僅配置 2% 上下，未來潛在資金流入力道可能相當龐大，
同時，金融巨擘也喊話看好黃金，包括橋水基金創辦人達里歐直言：「黃金比美元資產更具避險價值。」提出資產配置黃金應達 15% 的建議；新債王岡拉克也轉推薦黃金，認為配置比例可達 25%，在在顯示「棄債轉金」可能成為接下來的主流交易。
在黃金大漲下，一般投資人也積極尋找黃金投資管道，其中黃金 ETF 是十分方便的投資工具，除適用證券 app 下單，一樣免徵證所稅，且因為黃金不付息，亦不會有利息所得需要課稅。相較之下，黃金存摺買賣賺取價差要申報綜所稅，至於實體黃金如無法舉證持有成本，則會依照賣價的 6% 計算所得，均會有潛在的額外支出。
