「棄債轉金」風潮再起！黃金期貨衝破4200美元創高 ETF同步狂飆

同時，金融巨擘也喊話看好 黃金 ，包括橋水基金創辦人達里歐直言：「 黃金 比美元資產更具避險價值。」提出資產配置 黃金 應達 15% 的建議；新債王岡拉克也轉推薦 黃金 ，認為配置比例可達 25%，在在顯示「棄債轉金」可能成為接下來的主流交易。

在黃金大漲下，一般投資人也積極尋找黃金投資管道，其中黃金 ETF 是十分方便的投資工具，除適用證券 app 下單，一樣免徵證所稅，且因為黃金不付息，亦不會有利息所得需要課稅。相較之下，黃金存摺買賣賺取價差要申報綜所稅，至於實體黃金如無法舉證持有成本，則會依照賣價的 6% 計算所得，均會有潛在的額外支出。