〈焦點股〉台積法說行情助攻3檔主動式ETF同登高 00981A唯一突破14元
鉅亨網記者陳于晴 台北
台積電 (2330-TW) 法說會前再飆新天價，領軍台股今 (16) 日衝破 27600 點，改寫歷史新高，而 5 檔主動式台股 ETF 中也有 3 檔在盤中創下新高價，分別為主動統一台股增長 (00981A-TW)、主動野村台灣 50(00985A-TW)、主動群益台灣強棒 (00982A-TW)，其中，統一 00981A 最強勢，是唯一突破 14 元的主動台股 ETF。
台積電法說會將於今天下午登場，包括摩根士丹利、花旗環球、高盛、摩根大通、滙豐、里昂、麥格理、瑞銀等重量級國際外資全數喊買台積電，目標價最高喊到 1800 元天價，受此激勵，市場資金提前上桌「押寶」台積電，力拱台積電盤中股價飆到 1490 元歷史新高。
今天盤中也有 3 檔主動式 ETF 股價跟著創新高，統一 00981A 最高來到 14.32 元、群益 00982A 來到 13.8 元、野村 00985A 漲到 12.12 元。
由於台股漲勢無極限，投資人「懼高症」的心理壓力紛紛浮現，法人表示，美國 AI 產業快速擴張，台積電是最大受惠者，市場普遍預期台積電法說將釋出 AI 需求暢旺的訊息。整體 AI 供應鏈基本面長線看俏，獲利評價上修，因此墊高台股價值面，這就是台股看回不回的主因，台股即使短線震盪，長線維持多頭格局。
法人分析，在台股高檔震盪加劇之際，主動式 ETF 具備靈活操盤的優勢，一有風吹草動就可以機動調整持股，吸引投資人高度認同，從每日成交量觀察，主動式 ETF 逐漸躍升 ETF 主流，適合長線投資。而選擇長線投資的標的，要比氣長，統一 00981A 在 7 月上旬彎道超車登上主動式台股 ETF 股王後，至今穩坐股王寶座。怕高的投資人，可以擇優定期定額投資主動式 ETF 卡位長多行情，比起短進短出的短打，財富累積的效果會更顯著。
