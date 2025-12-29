鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-29 18:38

台新投信今 (29) 日釋出 2026 年市場投資展望，投資長趙志中表示，全球經濟維持穩定，經濟成長逐漸追上通膨，營造最有利風險性資產的金髮女郎環境，惟美國期中選舉年股市波動，川普政策態度反覆，若透過主動式 ETF 布局更能趨吉避凶。在產業趨勢上，他認為，AI 算力持續供不應求，具供應鏈優勢的台灣成長股將成領頭羊，台新臺灣優勢成長主動式 ETF (00987A-TW) 明 (30) 日正式掛牌上市，瞄準元月紅包行情。

CSP 廠資本支出破 5000 億美元 台廠「新護國群山」成領頭羊

‌



趙志中指出，美國經濟在川普「大而美法案」財政激勵、Fed 降息及 AI 資本支出的支撐下，可望避免經濟衰退的風險。算力供不應求將延續至 2026 年，CSP(雲端服務供應商) 不僅購買 GPU，也積極自研晶片，2025 年美系五大 CSP 資本支出預期上修至年增 67%，高於 2024 年的 55%，2026 年合計資本支出將突破 5000 億美元水準。在 AI 需求帶動下，2026 年台灣成長股及國際股市獲利成長可望逐季走升，展現強勁多頭氣勢。

主動台新優勢成長 ETF 經理人魏永祥表示，投資人想要抓住成長股的α(超額報酬)，主動汰弱留強，擁有較低的費率，主動式 ETF 是良好的投資選擇，也帶動近幾年資金湧入主動式 ETF。

據統計，全球主動式 ETF 規模近年 (2018-2024 年) 成長超過 10 倍，打敗大盤成為市場顯學；在台灣方面，2025 年主動式 ETF 正式開放，規模亦呈現跳躍式增長，未來可望成為投資市場新主流。此外，近 15 年台灣成長股 12 月至隔年上半年月月呈現正報酬。

主動式 ETF 躍升市場顯學 00987A 鎖定台積電等具 AI 優勢股

魏永祥指出，台灣在全球供應鏈扮演關鍵地位，產業優勢鮮明，未來不僅在 AI 半導體具領導地位，在 AI 伺服器、人形機器人、低軌道衛星亦皆可望成為新護國群山，也帶動具供應鏈優勢的台灣成長股獲利看俏。而獲利成長性較高的企業，也會享有較高的本益比評價，推升上漲動能。

魏永祥表示，美股七雄不再是成長股的唯一代名詞，具供應鏈優勢的台灣成長股，過去兩年股價爆發力媲美美股七雄，在 AI 持續發展下，產業優勢愈發鮮明，除半導體外，AI 伺服器、人形機器人、低軌道衛星可望成為「新護國群山」，帶動具供應鏈優勢的台灣成長股獲利看俏。