〈房產〉近一年來全台平均購屋總價年漲幅排行榜 基隆：叫我No.1

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-15 10:03

‌



自去年下半年房市新信用管制衝擊市場，全台房市急速降溫，依據內政部不動產資訊平台揭露，今年第一 季全台買賣契約價格平均總價為 1328 萬元，相較於去年同期的 1349.7 萬元微幅修正 1.6%，而各縣市的房價表現，基隆市則異軍突起，近一年來平均總價從 623.5 萬元攀升至 757.8 萬元，漲幅高達 21.5%，相較之下，漲幅第二的桃園市僅上漲 4.9%。

一年來全台平均購屋總價年漲幅排行榜 基隆排第一名。(鉅亨網記者張欽發攝)

對此，中信房屋研展室副理莊思敏指出，當前房市呈現「有撐則穩，過漲則修」的分化格局，具備人口、產業與建設題材支撐的區域，房價得以維持平穩甚至微幅上揚；相反的部分利多提前反映、但實質建設尚未到位的地區，在此波市場修正中則率先回調。

‌



觀察近一年全台平均購屋總價漲幅最多的前五大縣市，北北基桃生活圈中的基隆與桃園，因房價較雙北親民，近年來吸引了不少有預算考量的外溢購屋人口，進而帶動區域房市交易量能的提升。而嘉義、新竹、苗栗等地，則受惠於科技產業題材發酵，在就業人口紅利的支撐下，房市依然保持穩健成長。

對於一枝獨秀的基隆市，中信房屋基隆微笑台北加盟店店長劉展麟表示，基隆核心優勢在於房價基期低，根據內政部統計，今年第一 季。基隆市的房貸負擔率僅 27.11%，是全台房貸負擔最輕的地區。儘管近年房價有所上漲，但基隆仍是北北基桃生活圈中少數能見到每坪成交價還落在 1-2 字頭的區域。

同時，再加上 TPASS 通勤月票上路後，也讓北北基桃生活圈變得更加緊密，因此近年來到基隆買房的雙北外溢人口越來越多，並同步帶動了區域房市交易量能的走揚。另外，目前基隆新案平均行情已站上 4 字頭，部分指標案甚至上看 5 字頭，新建案的上漲也成為推動整體平均房價走揚的重要動能。

劉展麟指出，當前房市面臨的最大挑戰就在於「貸款難」，在此背景下，投資客與置產客大量退場，換屋族也因貸款問題轉向觀望，使得在貸款條件上較具優勢的首購族成為市場主力，基隆房價相對親民，本就是首購族的熱門選擇，因此受市場波動的衝擊相對較輕。